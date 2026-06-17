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Qué regalarle a papá: la guía de precios, rubros más buscados y las opciones que van desde los $10.000

El ranking de los regalos preferidos por los argentinos y las alternativas disponibles en el mercado para todos los bolsillos, en una campaña marcada por la estabilidad de precios y la búsqueda de beneficios financieros.

Qué regalarle a papá: la guía de precios, rubros más buscados y las opciones que van desde los $10.000
Día del Padre
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La consultora Focus Market proyecta que los argentinos gastarán un promedio de $62.000 este Día del Padre en un contexto de retracción del consumo interno.
  • Ante la caída de ventas del 3,1%, comercios y bancos ofrecen financiación y rebajas. La indumentaria lidera las preferencias y las opciones van de $10.000 a más de $100.000.
  • El comportamiento austero del consumidor y la efectividad de las ofertas marcarán la pauta para la recuperación del comercio minorista bajo un esquema de menor inflación.
Resumen generado con IA

El gasto promedio proyectado para cada obsequio en este Día del Padre alcanzará los $62.000, de acuerdo con las estimaciones de la consultora Focus Market. Este monto evidencia un escenario comercial complejo, caracterizado por un mercado de consumo que muestra dificultades para consolidar su recuperación. En este sentido, los datos de la CAME confirman la tendencia negativa al registrar una contracción del 3,1% en las ventas minoristas durante el transcurso del año.

Celebración austera: ¿cuánto se gastará para el Día del Padre?

Celebración austera: ¿cuánto se gastará para el Día del Padre?

Ante la cercanía de la celebración, prevista para el próximo domingo 21 de junio, los diferentes sectores comerciales despliegan diversas estrategias de venta. La implementación de promociones especiales y opciones de financiamiento en cuotas sin interés busca incentivar el consumo y atraer a un público que manifiesta una mayor cautela en comparación con periodos anteriores.

Regalos del día del Padre: cuánto cuesta cada opción

La ropa, primera en el podio

La indumentaria lidera la intención de compra con el 33,4%, seguida por las experiencias (24,9%) y los vinos o licores (13,9%), repitiendo el podio del año anterior. En menor medida, aparecen el calzado (6,9%), la perfumería (6,7%), la tecnología (4,5%) y las herramientas (2,7%), mientras que los rubros de librería, telefonía y bazar ocupan los últimos puestos.

Dónde se hace la compra

Los comercios de cercanía y los centros a cielo abierto son los preferidos con el 33% de las elecciones, seguidos por el comercio electrónico con el 27%. Dentro del canal online, las webs propias lideran con el 40%, los marketplaces abarcan el 37% y las redes sociales el 21% restante. Por su parte, los shoppings concentran el 22%, los outlets el 11% y los supermercados el 7%.

Un consumidor que compara más y espera

Damián Di Pace, director de Focus Market, señaló que la estabilidad de precios y la baja de la inflación generaron una demanda más cautelosa. A diferencia de campañas previas, los compradores dedican más tiempo a comparar opciones, postergan la decisión final a la espera de los últimos descuentos y concentran sus compras en los días inmediatamente anteriores al festejo.

La alianza con tarjetas y billeteras digitales

El sector comercial refuerza sus acuerdos con entidades bancarias y plataformas de pago digital para potenciar la actividad. Esta colaboración permite ofrecer beneficios cruzados que incluyen descuentos exclusivos, sistemas de reintegro en cuenta, planes de financiación y promociones diseñadas de forma segmentada para atraer a diferentes perfiles de compradores.

Opciones y presupuestos

Focus Market identificó alternativas en plataformas digitales que van desde mates, tazas y sets de asado por valores de entre $10.000 y $20.000, hasta opciones de indumentaria, desayunos o combos de vinos ubicados entre los $30.000 y los $40.000. Para presupuestos mayores, de $50.000 a $60.000, aparecen billeteras, juegos de mesa o cajas gourmet. Finalmente, las grandes cadenas de supermercados ofrecen textiles desde $24.743 y artículos de tecnología o bebidas importadas que superan los $100.000.

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