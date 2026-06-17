Qué regalarle a papá: la guía de precios, rubros más buscados y las opciones que van desde los $10.000

El gasto promedio proyectado para cada obsequio en este Día del Padre alcanzará los $62.000, de acuerdo con las estimaciones de la consultora Focus Market. Este monto evidencia un escenario comercial complejo, caracterizado por un mercado de consumo que muestra dificultades para consolidar su recuperación. En este sentido, los datos de la CAME confirman la tendencia negativa al registrar una contracción del 3,1% en las ventas minoristas durante el transcurso del año.