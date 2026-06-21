Agua de limón con chía: cuáles son sus beneficios y a qué hora debemos tomarla

Además, es una fuente de compuestos vegetales llamados flavonoides, que poseen efectos antioxidantes y antiinflamatorios, en la misma línea que la chía. De acuerdo al portal Medical News Today, los antioxidantes ayudan a proteger las células del cuerpo del daño causado por factores adversos como los radicales libres, compuestos que generan el estrés oxidativo de las células.