SociedadActualidad

Así fue el impactante vestido de novia de Dua Lipa: 480.000 cuentas, 25.000 plumas y una boda de lujo en Sicilia

Cuatro cambios de look y tres días de fiesta: la maratón nupcial de Dua Lipa y Callum Turner La pareja unió sus vidas primero en Londres y luego festejó en Italia con diseños exclusivos de Schiaparelli, Bottega Veneta y Chloé

Así fue el impactante vestido de novia de Dua Lipa: 480.000 cuentas, 25.000 plumas y una boda de lujo en Sicilia
dua lipa
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La cantante Dua Lipa y el actor Callum Turner celebraron su boda con una lujosa fiesta de tres días en Sicilia, Italia, tras haberse casado por civil previamente en Londres.
  • El evento incluyó un vestido Chanel de alta costura con 480.000 cuentas y un velo de seis metros, además de un show de Elton John para celebridades como Donatella Versace.
  • Esta unión se posiciona como una de las bodas del año en el espectáculo, destacando por la fusión de alta costura exclusiva y la promoción de la cultura y gastronomía siciliana.
Resumen generado con IA

La cantante británica Dua Lipa y el actor Callum Turner celebraron su unión matrimonial con una espectacular fiesta de tres días en la isla de Sicilia, Italia. Este evento siguió a una ceremonia civil previa realizada el 31 de mayo en el ayuntamiento de Old Marylebone, Londres. La pareja eligió la histórica Villa Valguarnera en Bagheria para recibir a sus invitados en un entorno de extremo lujo y sofisticación.

El doloroso mensaje de Rodrigo Tapari tras la muerte de la hija de un músico de su banda en la Panamericana

El doloroso mensaje de Rodrigo Tapari tras la muerte de la hija de un músico de su banda en la Panamericana

Las fotografías oficiales, capturadas por David Sims, revelaron los detalles de una de las bodas más esperadas del año en el mundo del espectáculo. La novia deslumbró con múltiples cambios de vestuario que incluyeron firmas de alta costura y piezas artesanales únicas. La planificación del fin de semana buscó ofrecer una experiencia cultural siciliana completa para los asistentes internacionales.

El vestido de novia de Dua Lipa diseñado por Chanel

El vestido principal para la ceremonia del sábado consistió en una creación de alta costura de la firma Chanel diseñada por Matthieu Blazy. Esta pieza contó con un escote halter y una cola de dos metros adornada con un efecto de plumas bordadas a mano. El taller Atelier Montex utilizó 480.000 cuentas para cubrir la superficie de la prenda con detalles minuciosos.

La estructura del traje incorporó 25.000 plumas aplicadas por la maison Lemarié junto a joyas de efecto óptico creadas por Lesage. Dua Lipa complementó el estilo con un velo de tul de seis metros y zapatos hechos a medida por la casa Massaro. El atuendo representó el primer vestido de novia de alta costura que el diseñador realizó para una amiga de la marca francesa.

Así fue el impactante vestido de novia de Dua Lipa: 480.000 cuentas, 25.000 plumas y una boda de lujo en Sicilia dua lipa

Una celebración de lujo en la Villa Valguarnera

La mansión del siglo XVIII sirvió como escenario para una velada que incluyó fuegos artificiales y música en vivo de primer nivel. El legendario músico Elton John interpretó su éxito Your Song para los recién casados durante la recepción principal. El menú estuvo bajo la dirección del chef Tony Lo Coco, quien presentó platos tradicionales como anelletti alla Norma y panelle. Para el postre, los invitados disfrutaron de dulces típicos de la región como la cassata y los cannoli.

La lista de asistentes destacó por la presencia de figuras como Donatella Versace, Joe Alwyn, Charli xcx y Mark Ronson. También acudieron al evento Olivia Dean, Grace Gummer y el líder de Tame Impala, Kevin Parker. El actor Callum Turner lució para la ocasión un traje a medida de Louis Vuitton que coordinó con la elegancia del entorno. La logística de la fiesta implicó la reserva de un hotel completo para garantizar la privacidad de todas las celebridades presentes.

Así fue el impactante vestido de novia de Dua Lipa: 480.000 cuentas, 25.000 plumas y una boda de lujo en Sicilia Dua Lipa
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La Lujuria: el sexo de plástico y por qué nuestra condena es la soledad
1

La Lujuria: el sexo de plástico y por qué nuestra condena es la soledad

Un estudio “mide” a Milei, a Jaldo, a Catalán y a otros referentes políticos en Tucumán
2

Un estudio “mide” a Milei, a Jaldo, a Catalán y a otros referentes políticos en Tucumán

Qué dijo Jesica Cirio tras la difusión de los videos con fajos de dólares en la casa de Martín Insaurralde
3

Qué dijo Jesica Cirio tras la difusión de los videos con fajos de dólares en la casa de Martín Insaurralde

Tragedia en la ruta 9: “Acá hubo como 10 choques ya este año”
4

Tragedia en la ruta 9: “Acá hubo como 10 choques ya este año”

El Gobierno ratifica su potestad para fijar el día de las elecciones en Tucumán
5

El Gobierno ratifica su potestad para fijar el día de las elecciones en Tucumán

Ranking notas premium
Tres campeones del mundo comieron un asado preparado por una familia tucumana en Kansas City
1

Tres campeones del mundo comieron un asado preparado por una familia tucumana en Kansas City

El “neojaldismo” y LLA Tucumán frente al 2027
2

El “neojaldismo” y LLA Tucumán frente al 2027

Tragedia en la ruta 9: “Acá hubo como 10 choques ya este año”
3

Tragedia en la ruta 9: “Acá hubo como 10 choques ya este año”

El Gobierno ratifica su potestad para fijar el día de las elecciones en Tucumán
4

El Gobierno ratifica su potestad para fijar el día de las elecciones en Tucumán

Sanguijuelas insaciables (de dólares y de poder)
5

Sanguijuelas insaciables (de dólares y de poder)

Más Noticias
Nuevo DNI electrónico con chip: quiénes deben renovarlo en 2026 y cuánto cuesta el trámite

Nuevo DNI electrónico con chip: quiénes deben renovarlo en 2026 y cuánto cuesta el trámite

Si viene un fin de semana largo de cuatro días: ¿cuáles son los feriados de julio de 2026?

Si viene un fin de semana largo de cuatro días: ¿cuáles son los feriados de julio de 2026?

Qué se sabe del video de Jésica Cirio con dólares en la casa que compartía con Martín Insaurralde

Qué se sabe del video de Jésica Cirio con dólares en la casa que compartía con Martín Insaurralde

Horóscopo chino: los cuatro signos que vivirán una profunda transformación antes de que termine junio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los cuatro signos que vivirán una profunda transformación antes de que termine junio, según Ludovica Squirru

Rige una alerta naranja por vientos y una amarilla por nevadas: las zonas más afectadas este domingo

Rige una alerta naranja por vientos y una amarilla por nevadas: las zonas más afectadas este domingo

“Lo mato o me mato”: el drama de las familias frente a las adicciones

“Lo mato o me mato”: el drama de las familias frente a las adicciones

La Lujuria: el sexo de plástico y por qué nuestra condena es la soledad

La Lujuria: el sexo de plástico y por qué nuestra condena es la soledad

Un sueño con alas: Oscar, el tucumano que construye su propio avión

Un sueño con alas: Oscar, el tucumano que construye su propio avión

Comentarios