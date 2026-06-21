Así fue el impactante vestido de novia de Dua Lipa: 480.000 cuentas, 25.000 plumas y una boda de lujo en Sicilia

La lista de asistentes destacó por la presencia de figuras como Donatella Versace, Joe Alwyn, Charli xcx y Mark Ronson. También acudieron al evento Olivia Dean, Grace Gummer y el líder de Tame Impala, Kevin Parker. El actor Callum Turner lució para la ocasión un traje a medida de Louis Vuitton que coordinó con la elegancia del entorno. La logística de la fiesta implicó la reserva de un hotel completo para garantizar la privacidad de todas las celebridades presentes.