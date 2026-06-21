Así fue el impactante vestido de novia de Dua Lipa: 480.000 cuentas, 25.000 plumas y una boda de lujo en Sicilia
Cuatro cambios de look y tres días de fiesta: la maratón nupcial de Dua Lipa y Callum Turner La pareja unió sus vidas primero en Londres y luego festejó en Italia con diseños exclusivos de Schiaparelli, Bottega Veneta y Chloé
Resumen para apurados
- La cantante Dua Lipa y el actor Callum Turner celebraron su boda con una lujosa fiesta de tres días en Sicilia, Italia, tras haberse casado por civil previamente en Londres.
- El evento incluyó un vestido Chanel de alta costura con 480.000 cuentas y un velo de seis metros, además de un show de Elton John para celebridades como Donatella Versace.
- Esta unión se posiciona como una de las bodas del año en el espectáculo, destacando por la fusión de alta costura exclusiva y la promoción de la cultura y gastronomía siciliana.
La cantante británica Dua Lipa y el actor Callum Turner celebraron su unión matrimonial con una espectacular fiesta de tres días en la isla de Sicilia, Italia. Este evento siguió a una ceremonia civil previa realizada el 31 de mayo en el ayuntamiento de Old Marylebone, Londres. La pareja eligió la histórica Villa Valguarnera en Bagheria para recibir a sus invitados en un entorno de extremo lujo y sofisticación.
Las fotografías oficiales, capturadas por David Sims, revelaron los detalles de una de las bodas más esperadas del año en el mundo del espectáculo. La novia deslumbró con múltiples cambios de vestuario que incluyeron firmas de alta costura y piezas artesanales únicas. La planificación del fin de semana buscó ofrecer una experiencia cultural siciliana completa para los asistentes internacionales.
El vestido de novia de Dua Lipa diseñado por Chanel
El vestido principal para la ceremonia del sábado consistió en una creación de alta costura de la firma Chanel diseñada por Matthieu Blazy. Esta pieza contó con un escote halter y una cola de dos metros adornada con un efecto de plumas bordadas a mano. El taller Atelier Montex utilizó 480.000 cuentas para cubrir la superficie de la prenda con detalles minuciosos.
La estructura del traje incorporó 25.000 plumas aplicadas por la maison Lemarié junto a joyas de efecto óptico creadas por Lesage. Dua Lipa complementó el estilo con un velo de tul de seis metros y zapatos hechos a medida por la casa Massaro. El atuendo representó el primer vestido de novia de alta costura que el diseñador realizó para una amiga de la marca francesa.
Una celebración de lujo en la Villa Valguarnera
La mansión del siglo XVIII sirvió como escenario para una velada que incluyó fuegos artificiales y música en vivo de primer nivel. El legendario músico Elton John interpretó su éxito Your Song para los recién casados durante la recepción principal. El menú estuvo bajo la dirección del chef Tony Lo Coco, quien presentó platos tradicionales como anelletti alla Norma y panelle. Para el postre, los invitados disfrutaron de dulces típicos de la región como la cassata y los cannoli.
La lista de asistentes destacó por la presencia de figuras como Donatella Versace, Joe Alwyn, Charli xcx y Mark Ronson. También acudieron al evento Olivia Dean, Grace Gummer y el líder de Tame Impala, Kevin Parker. El actor Callum Turner lució para la ocasión un traje a medida de Louis Vuitton que coordinó con la elegancia del entorno. La logística de la fiesta implicó la reserva de un hotel completo para garantizar la privacidad de todas las celebridades presentes.