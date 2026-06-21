Ni el estrés ni la edad: la inesperada razón por la que aparecen las canas, según científicos japoneses
Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Tokio reveló que la aparición de canas podría formar parte de un mecanismo de defensa del organismo frente al daño celular. Los resultados fueron publicados en la revista Nature Cell Biology.
Resumen para apurados
- Científicos de la Univ. de Tokio descubrieron en un estudio reciente que las canas surgen como defensa del organismo ante el daño celular para evitar la multiplicación de tumores.
- Tradicionalmente asociadas a la edad, la investigación en ratones halló que, ante lesiones de ADN, las células madre del folículo detienen su división para proteger el genoma.
- Aunque no previene el cáncer en humanos, este hallazgo abre nuevas vías para el desarrollo de la medicina regenerativa y futuras estrategias en la prevención oncológica.
Durante años, las canas fueron asociadas principalmente con el envejecimiento o el estrés. Sin embargo, una nueva investigación sugiere que su aparición podría tener un significado biológico mucho más profundo.
Científicos de la Universidad de Tokio descubrieron que la pérdida del color del cabello podría ser una respuesta de protección frente al daño genético que sufren las células. El estudio, publicado en la revista Nature Cell Biology, plantea que este proceso ayudaría a impedir que células con alteraciones continúen multiplicándose.
Qué descubrió el estudio sobre las canas
La investigación se realizó en ratones y analizó el comportamiento de las células madre presentes en los folículos pilosos cuando el ADN sufre daños.
Los resultados mostraron que, frente a esas lesiones, las células dejan de dividirse y comienzan un proceso de diferenciación que provoca la pérdida del pigmento del cabello. Según los investigadores, esta respuesta reduce la posibilidad de que células dañadas sigan reproduciéndose y favorezcan la aparición de tumores.
De esta manera, el encanecimiento no sería simplemente un signo del paso del tiempo, sino una consecuencia de la prioridad que el organismo le da a la protección de la información genética.
Por qué las canas podrían ser una defensa del organismo
Los científicos explicaron que las células madre del folículo piloso pueden seguir distintos caminos según el tipo de estrés que reciben.
En algunos casos, detienen su capacidad de regeneración y entran en un estado similar a la senescencia, un mecanismo que limita la proliferación de células con alteraciones genéticas. En otros escenarios, especialmente frente a determinados agentes cancerígenos, esas células logran evitar ese freno y continúan multiplicándose, lo que incrementa el riesgo de un crecimiento descontrolado.
Para los investigadores, ese delicado equilibrio ayudaría a explicar por qué el cabello pierde pigmento cuando aumenta el daño celular acumulado.
Qué implicancias tiene este hallazgo
Los autores del trabajo aclararon que los resultados corresponden a experimentos realizados en animales y que no demuestran que las canas prevengan el cáncer en las personas.
No obstante, consideran que comprender estos mecanismos podría aportar información valiosa para el desarrollo de nuevas estrategias en medicina regenerativa y en investigaciones vinculadas con la prevención del cáncer.
En ese sentido, sostienen que las canas podrían interpretarse como un indicador de que el organismo activó procesos destinados a preservar la integridad del ADN, más que como una protección directa frente a enfermedades oncológicas.