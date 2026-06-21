Ni el estrés ni la edad: la inesperada razón por la que aparecen las canas, según científicos japoneses

En algunos casos, detienen su capacidad de regeneración y entran en un estado similar a la senescencia, un mecanismo que limita la proliferación de células con alteraciones genéticas. En otros escenarios, especialmente frente a determinados agentes cancerígenos, esas células logran evitar ese freno y continúan multiplicándose, lo que incrementa el riesgo de un crecimiento descontrolado.