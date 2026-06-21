SociedadActualidad

“Lo mato o me mato”: el drama de las familias frente a las adicciones

Violencia, miedo, culpa y esperanza atraviesan los testimonios de quienes buscan ayuda en espacios de acompañamiento. Consejos.

AYUDA MUTUA. Madres y padres comparten experiencias y herramientas para afrontar el impacto de las adicciones en sus familias. la gaceta / fotos de analía jaramillo
AYUDA MUTUA. Madres y padres comparten experiencias y herramientas para afrontar el impacto de las adicciones en sus familias. la gaceta / fotos de analía jaramillo
Lucía Lozano
Por Lucía Lozano Hace 1 Hs

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