San Marón, una comunidad de fe con raíces libanesas en Tucumán

La vida pastoral

El programa pastoral reúne a fieles durante distintos días de la semana. Los miércoles se reza el Santo Rosario a las 19 y luego se celebra la Santa Misa a las 19.30. Los jueves, a las 19.30, se realiza la Adoración al Santísimo Sacramento. Los sábados hay misa a las 19.30 y los domingos se celebra la Eucaristía a las 11.