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San Marón, una comunidad de fe con raíces libanesas en Tucumán

La parroquia ubicada en Junín y Santiago del Estero mantiene viva la espiritualidad maronita, con misas, adoración, devociones mensuales, catequesis y acompañamiento pastoral.

IGLESIA MARONITA. Se comenzó a construir el 20 de octubre de 1918, y se inauguró hace cien años, el 5 de octubre de 1924.
IGLESIA MARONITA. Se comenzó a construir el 20 de octubre de 1918, y se inauguró hace cien años, el 5 de octubre de 1924.
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • La parroquia de San Marón en Tucumán celebra su herencia religiosa libanesa mediante misas y actividades pastorales dirigidas por el sacerdote Maroun Challita en la actualidad.
  • Inaugurado hace cien años en la capital provincial, el templo ofrece misas semanales, adoración con cantos en arameo y árabe, y una activa pastoral para enfermos y ancianos.
  • La presencia del arzobispo Carlos Sánchez consolida la integración de este rito oriental y proyecta la continuidad de su legado espiritual y cultural en la sociedad tucumana.
Resumen generado con IA

En Junín y Santiago del Estero, la Parroquia Nuestro Señor del Milagro y San Marón sostiene una vida comunitaria marcada por la fe, la tradición y la espiritualidad maronita. Pertenece a la Iglesia Maronita y a la Orden Libanesa Maronita, en plena comunión con la Iglesia Católica, y conserva en Tucumán una herencia religiosa de rito oriental.

“La parroquia desarrolla una intensa labor pastoral y evangelizadora”, indicaron desde la comunidad. También cuenta con un coro de reciente formación, que acompaña las celebraciones litúrgicas con cantos religiosos. A su vez, publica cada mes el boletín parroquial San Marón, con la colaboración de jóvenes de la comunidad.

La vida pastoral

El programa pastoral reúne a fieles durante distintos días de la semana. Los miércoles se reza el Santo Rosario a las 19 y luego se celebra la Santa Misa a las 19.30. Los jueves, a las 19.30, se realiza la Adoración al Santísimo Sacramento. Los sábados hay misa a las 19.30 y los domingos se celebra la Eucaristía a las 11.

Los últimos jueves de cada mes, la adoración está a cargo del sacerdote Maroun Challita y cuenta con cantos en árabe y en arameo. Challita tiene 41 años, llegó a Tucumán en 2025 desde el Líbano, es concertista de piano y cantante.

Devociones y acompañamiento

Cada día 19, a las 19.30, se celebra la Misa en honor a San José, que concluye con la bendición del Cordón de San José. Cada día 22, también a las 19.30, se realiza la Misa en honor a San Charbel, con la bendición y distribución de su aceite.

Este mes, la celebración del día 22 será presidida por Su Excelencia Monseñor Carlos Sánchez, Arzobispo de Tucumán.

La parroquia desarrolla además una pastoral de acompañamiento a enfermos y personas mayores. Durante la primera semana de cada mes se realizan visitas domiciliarias para llevar la Comunión, el sacramento de la Reconciliación y asistencia espiritual.

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