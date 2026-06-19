Messi sonríe, el grupo disfruta y Scaloni espera: así vive la selección argentina la previa del duelo con Austria

Resumen para apurados
- La selección argentina entrenó en Kansas City para preparar el partido del lunes ante Austria en el Mundial, buscando asegurar su clasificación bajo el liderazgo de Messi.
- El plantel practicó con gran distensión y exigencia bajo un sofocante calor. El DT Scaloni mantiene dudas en la formación titular tras haber debutado con triunfo ante Argelia.
- El ambiente distendido de Messi y el grupo augura un futuro sólido. El equipo viajará el domingo a Dallas buscando asegurar el primer puesto del grupo con un triunfo el lunes.
Las sombras son un bien escaso a las 11.10 de la mañana en el Compass Minerals Center. El sol pega de frente, sin piedad. Los 28 grados se sienten mucho más sobre el césped del complejo del Sporting Kansas City y el calor castiga incluso a los que observan desde afuera. Pero adentro del campo, detrás de la cinta que delimita el acceso a donde está la Selección, nadie parece dispuesto a poner mala cara.
La práctica comienza con una energía que contrasta con la temperatura. Hay sonrisas, bromas y desafíos. Hay juegos con "prendas" para los perdedores y alguna cargada que se escucha desde varios metros de distancia. La sensación es que el grupo disfruta. Que la presión del Mundial no les quitó la alegría, que la victoria sobre Argelia no relajó nada, pero sí permitió trabajar con una tranquilidad que se percibe en cada gesto.
Y en medio de ese escenario, hay una imagen que vale más que cualquier ensayo táctico. Lionel Messi sonríe. Sonríe mucho. Habla, se ríe con sus compañeros y participa de cada ejercicio con naturalidad. En estos tiempos, en los que cualquier gesto suyo se multiplica en segundos y cualquier preocupación se transforma en tema de conversación nacional, verlo así es casi una noticia en sí misma. Quizás una de las más importantes para la Argentina.
Los ejercicios se suceden bajo un calor sofocante. Las camisetas se empapan rápido y las botellas de agua y de bebidas isotónicas circulan de mano en mano. Sin embargo, nadie baja la intensidad. No hay caras largas ni signos de cansancio. Al contrario, la práctica tiene ritmo y, sobre todo, buen clima.
Lionel Scaloni observa y camina. Camina mucho el DT. Habla poco, pero corrige y también escucha. Eso sí, fiel a su estilo, no se apura. Sabe que todavía tiene tiempo y no parece desesperado por definir el equipo que enfrentará el lunes a Austria en Dallas. La clasificación a los 16avos de final está al alcance de la mano y hasta existe la posibilidad de asegurar el primer puesto del grupo con una fecha de anticipación, siempre y cuando se den algunos resultados favorables: una victoria de Argelia sobre Jordania o, incluso, un empate entre ambos.
Sin embargo Scaloni no piensa en cálculos. Piensa en Austria y en algunas dudas que todavía sobrevuelan en su cabeza. Nahuel Molina o Gonzalo Montiel y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. Y también la posibilidad de mantener o no a Thiago Almada. Son interrogantes que todavía no tienen respuesta definitiva porque el entrenador se permite dudar. Porque nunca sintió la necesidad de anticiparse y porque, desde que asumió, convirtió la paciencia en una de sus principales virtudes.
La práctica de este viernes fue más una jornada de ajustes y distensión que una de definiciones. El verdadero ensayo llegará este sábado, cuando el entrenamiento sea a puertas cerradas. Allí aparecerá el fútbol formal y el equipo comenzará a tomar forma. Ahí, probablemente, Scaloni terminará de despejar las incógnitas.
El búnker albiceleste mantiene la rutina
Mientras tanto, el búnker argentino en Kansas City mantiene su rutina. El plantel volverá a entrenarse este sábado y también el domingo por la mañana en el mismo complejo. Después del almuerzo, la delegación emprenderá vuelo rumbo a Dallas, sede del partido del lunes frente a Austria, el segundo compromiso de la fase de grupos.
Todavía faltan algunas horas para que llegue ese momento. Por ahora, el Mundial transcurre bajo un sol abrasador, entre risas, bromas y una tranquilidad que contagia. Y eso, a esta altura, quizás sea la mejor noticia para la Selección.
Porque el calor aprieta, el desgaste existe y el camino recién empieza. Pero acá hay algo que no cambió desde el primer día; la sensación de que este grupo, además de competir, disfruta. Y cuando Messi sonríe y el resto se ríe con él, da la impresión de que la Selección sigue sintiéndose como en casa, aunque esté a miles de kilómetros de la Argentina.