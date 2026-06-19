Messi sonríe, el grupo disfruta y Scaloni espera: así vive la selección argentina la previa del duelo con Austria

Lionel Scaloni observa y camina. Camina mucho el DT. Habla poco, pero corrige y también escucha. Eso sí, fiel a su estilo, no se apura. Sabe que todavía tiene tiempo y no parece desesperado por definir el equipo que enfrentará el lunes a Austria en Dallas. La clasificación a los 16avos de final está al alcance de la mano y hasta existe la posibilidad de asegurar el primer puesto del grupo con una fecha de anticipación, siempre y cuando se den algunos resultados favorables: una victoria de Argelia sobre Jordania o, incluso, un empate entre ambos.