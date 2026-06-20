El problema de Scaloni: por qué las dudas de la Selección son una gran noticia

Pero los días pasaron y el panorama cambió. Facundo Medina respondió con una actuación sólida frente a Argelia y eso le permitió al cuerpo técnico no acelerar el regreso de Tagliafico. De hecho, el DT planea sostenerlo en el “11” titular de cara al duelo contra Austria en Dallas, y así darle más descanso al ex Banfield e Independiente. Thiago Almada cumplió en su debut, pero Scaloni sabe que Austria no es lo mismo que Argelia y por eso apostaría a reforar el mediocampo, lo que obligaría a prescindir de Almada. Y adelante, aparece una vez más la vieja discusión: Julián Álvarez o Lautaro Martínez. La única mala noticia por estas horas es la lesión que sufrió Montiel (una sobrecarga muscular) que lo bajó automáticamente del duelo contra los austríacos.