Un muerto y 1770 evacuados: un voraz incendio arrasó con un lujoso hotel de República Dominicana

Resumen para apurados
- El viernes, un incendio en el hotel Viva Dominicus Beach de República Dominicana dejó una turista muerta y 1.770 evacuados debido a una chispa durante tareas de mantenimiento.
- Las llamas se propagaron rápido por el viento y los techos de paja del complejo. Bomberos y el COE controlaron el fuego y reubicaron a los huéspedes, incluidos tres argentinos.
- Este hecho resalta la necesidad de revisar los protocolos de seguridad y los materiales inflamables en resorts del Caribe para evitar futuras tragedias con víctimas mortales.
Las densas columnas de humo comenzaron a brotar de los bungalows de techo de paja y terrazas al mar del Viva Dominicus Beach en República Dominicana. Rápidamente, el fuego de grandes proporciones afectó al establecimiento, provocando la muerte por inhalación de una turista y obligando a unas 1700 personas, entre ellas tres argentinos, a abandonar el predio.
Este viernes se registró un feroz incendio en el reconocido complejo hotelero Viva Dominicus Beach, ubicado en la prístina costa del distrito municipal de Bayahibe-La Romana. El foco ígneo se propagó rápidamente, alcanzando una porción importante del centro vacacional, hecho que quedó registrado en los videos viralizados en las redes sociales.
Las hipótesis sobre el origen de las llamas
De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, las llamas se extendieron con velocidad por estructuras construidas con materiales vegetales, como los techos de caña y paja, característicos de algunas áreas del complejo.
En el lugar se encontraban vacacionando turistas oriundos de Córdoba que relataron la situación al medio ElDoce y dieron su testimonio sobre cómo se originó el siniestro que, según ellos, comenzó en el hall del hotel cuando se realizaban tareas de mantenimiento soldando el techo: “Saltó una chispa y vimos que se empezó a prender fuego. Empezó ahí nomás, el fuego arrasó todo porque acá los techos son todos de paja y con el viento fue peor”, detalló Valentina, una joven de General Baldissera.
Operativo de emergencia y una víctima fatal
Del operativo participaron 11 unidades de bomberos y efectivos del Sistema de Emergencia 911. Más tarde, las autoridades confirmaron a los medios locales Diario Libre y Listín Diario que hubo una víctima fatal, que fue identificada como una turista italiana de 46 años. “Falleció a consecuencia de inhalación masiva de humo cuando se encontraba en medio de un incendio que se produjo en el hotel donde estaban alojados”, informó a la prensa Benito Kelly, médico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
Otras nueve personas recibieron tratamiento médico, según informó Reuters. Los huéspedes evacuados del hotel —entre ellos 177 niños y 21 bebés— fueron reubicados en hoteles cercanos donde fueron evaluados, según informó a Diario Libre el director del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), Juan Manuel Méndez.
Las impactantes imágenes en redes sociales
Las imágenes del incidente, publicadas en las plataformas digitales, muestran varios edificios de las instalaciones en llamas, con una densa columna de humo negro que sale de los tejados mientras los bomberos intentan sofocar el incendio.
"Las observaciones preliminares indican que el fuego se propagó rápidamente debido a la naturaleza inflamable de algunas partes de las estructuras del techo, hechas de palma, así como a las condiciones del viento", dijo el COE en un comunicado obtenido por Reuters. A pesar de controlar la situación, las autoridades no emitieron un informe oficial sobre las causas del siniestro ni sobre la magnitud de los daños materiales.