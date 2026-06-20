Un muerto y 1770 evacuados: un voraz incendio arrasó con un lujoso hotel de República Dominicana

En el lugar se encontraban vacacionando turistas oriundos de Córdoba que relataron la situación al medio ElDoce y dieron su testimonio sobre cómo se originó el siniestro que, según ellos, comenzó en el hall del hotel cuando se realizaban tareas de mantenimiento soldando el techo: “Saltó una chispa y vimos que se empezó a prender fuego. Empezó ahí nomás, el fuego arrasó todo porque acá los techos son todos de paja y con el viento fue peor”, detalló Valentina, una joven de General Baldissera.