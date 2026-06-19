Alarma en la zona de la terminal vieja: se incendió un local comercial

Resumen para apurados
- Bomberos controlaron este viernes un incendio en un local de ropa cerrado en la terminal vieja de San Miguel de Tucumán; no se registraron heridos y se investigan las causas.
- El siniestro ocurrió en un comercio cerrado hace tres días. Bomberos de la Policía realizaron tareas de remoción de materiales combustibles para evitar la reignición del fuego.
- Se iniciarán peritajes para determinar el origen del fuego en el inmueble, cuyo dueño está de viaje, mientras se mantiene el trabajo preventivo por la intensa emanación de humo.
Un incendio se registró este viernes, alrededor de las 14, en un local comercial de la zona de la terminal vieja, en El Bajo, al este de San Miguel de Tucumán, lo que generó una importante emanación de humo en el área.
Bomberos de la Policía de Tucumán intervinieron en el lugar para controlar la situación y realizar tareas de contención y remoción de materiales combustibles. Se trataría de un comercio de venta de ropas que se hallaba cerrado hace tres días.
“No hay presencia de llamas, sino que estamos haciendo remoción y retiro de los elementos combustibles y de mercadería del interior, a fin de evitar posible reignición”, informaron desde el operativo.
En ese sentido, se indicó que “la situación estaba controlada”, aunque se mantiene el trabajo preventivo debido a la presencia de humo en el sector.
Según las primeras informaciones, no se registraron personas afectadas por el siniestro.
En el marco de las actuaciones, se informó que, una vez finalizadas completamente las tareas de extinción y remoción, se llevará adelante una investigación pericial destinada a establecer las causas del siniestro.
El inmueble afectado pertenece a un ciudadano que se encontraría de viaje, de acuerdo con las averiguaciones.