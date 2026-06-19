Seguridad

Alarma en la zona de la terminal vieja: se incendió un local comercial

Bomberos de la Policía de Tucumán trabajaron ante el siniestro, que generó una importante emanación de humo. Según informaron, la situación está controlada y no se registraron personas afectadas.

El siniestro se registró en un local comercial.
El siniestro se registró en un local comercial.
Hace 41 Min

Resumen para apurados

  • Bomberos controlaron este viernes un incendio en un local de ropa cerrado en la terminal vieja de San Miguel de Tucumán; no se registraron heridos y se investigan las causas.
  • El siniestro ocurrió en un comercio cerrado hace tres días. Bomberos de la Policía realizaron tareas de remoción de materiales combustibles para evitar la reignición del fuego.
  • Se iniciarán peritajes para determinar el origen del fuego en el inmueble, cuyo dueño está de viaje, mientras se mantiene el trabajo preventivo por la intensa emanación de humo.
Resumen generado con IA

Un incendio se registró este viernes, alrededor de las 14,  en un local comercial de la zona de la terminal vieja, en El Bajo, al este de San Miguel de Tucumán, lo que generó una importante emanación de humo en el área.

Bomberos de la Policía de Tucumán intervinieron en el lugar para controlar la situación y realizar tareas de contención y remoción de materiales combustibles. Se trataría de un comercio de venta de ropas que se hallaba cerrado hace tres días.

“No hay presencia de llamas, sino que estamos haciendo remoción y retiro de los elementos combustibles y de mercadería del interior, a fin de evitar posible reignición”, informaron desde el operativo.

En ese sentido, se indicó que “la situación estaba controlada”, aunque se mantiene el trabajo preventivo debido a la presencia de humo en el sector.

Según las primeras informaciones, no se registraron personas afectadas por el siniestro.

Bomberos intervinieron ante la emergencia. Bomberos intervinieron ante la emergencia.

En el marco de las actuaciones, se informó que, una vez finalizadas completamente las tareas de extinción y remoción, se llevará adelante una investigación pericial destinada a establecer las causas del siniestro.

El inmueble afectado pertenece a un ciudadano que se encontraría de viaje, de acuerdo con las averiguaciones.

Temas San Miguel de TucumánDirección General de Bomberos de la Policía de Tucumán
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