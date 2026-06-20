Día de la Bandera 2026: por qué se celebra el 20 de junio y cuál es la historia de Manuel Belgrano

El 20 de junio Manuel Belgrano, el abogado, economista, periodista, militar y trascendental creador de la bandera argentina —figura clave en las Guerras de la Independencia y promotor de la educación pública—, falleció en la pobreza el día en que Buenos Aires era sacudida por el caos político. Aquejado por las enfermedades, murió rodeado de soledad y miseria. Solamente un periódico, el Despertador Teofilantrópico, dio cuenta de su partida. Según la autopsia que efectuó el Dr. Juan Sullivan, el cuerpo de Belgrano presentaba una gran cantidad de agua, había un tumor duro en el epigastrio derecho, el hígado había aumentado de volumen al igual que el bazo; los riñones estaban desorganizados, los pulmones colapsados y el corazón hipertrofiado, según explica el informe del Museo Casa Histórica de la Independencia de Tucumán.