Día de la Bandera 2026: por qué se celebra el 20 de junio y cuál es la historia de Manuel Belgrano

Resumen para apurados
- Argentina conmemora a Manuel Belgrano el 20 de junio de 2026 en todo el país para homenajear el deceso del prócer y celebrar el Día de la Bandera nacional.
- La insignia patria fue creada en Rosario en 1812 y adoptada en 1816. Belgrano falleció en la pobreza en 1820, consolidando el 20 de junio como feriado inamovible desde 1938.
- Al coincidir con el fin de semana en 2026, la fecha impactará en el esquema laboral y de pagos dobles, mientras reafirma el valor histórico del símbolo patrio argentino.
La melodía inconfundible de la “bandera idolatrada y esplendorosa” llega desde los patios de las escuelas, mientras postes de luz, ventanas y edificios se atavían de franjas celestes y blancas y el clima patrio comienza a inundar cada rincón. Este 20 de junio se celebra un símbolo que pone los pelos de punta cuando se enarbola en lo alto, cuando se advierte en lugares extranjeros y por alguna razón, llena de orgullo el interior, así como a su ideólogo Manuel Belgrano, quien legó esta enseña con la esperanza de un país independiente.
El 20 de junio de cada año se conmemoran dos figuras que conmueven a los argentinos: el fallecimiento de uno de los héroes más importantes de nuestro país y artífice de nuestro símbolo patrio, una enseña que le da marco a esta fecha: el Día de la Bandera. Por esta misma ocasión pero en 1820, acontecía el deceso del Fundador de la Patria, el arquitecto de la celeste y blanca, el libertador de una nación incipiente y el impulsor de la educación en una nueva República Argentina.
La importancia del 20 de junio en el almanaque patrio
En el almanaque de feriados federales del Gobierno de la Nación, el 20 de junio figura como una conmemoración inamovible. Esta clasificación legal quiere decir que, a diferencia de los feriados trasladables, no admite un traslado al lunes anterior o siguiente para generar un fin de semana extendido. El artículo 6 de la Ley 27.399, sancionada en 2017, regula el régimen de traslados y el Decreto 614/2025 complementa esa norma para los casos en que la fecha coincida con sábado o domingo.
En 2026 esta fecha coincide con el fin de semana y no genera un franco adicional para quienes trabajan con el régimen del descanso dominical y las 35 horas seguidas de inactividad semanal obligatoria. Para la mayoría de los trabajadores con esquema laboral de lunes a viernes, este día ya no es laborable. Quienes trabajen durante un feriado nacional deben recibir el recargo del 100% o lo equivalente al pago doble respecto a un sueldo en un día normal, según la ley de Contrato de Trabajo N° 20744.
El recuerdo de un prócer imborrable
El Día de la Bandera es uno de los feriados oficiales de mayor arraigo en el calendario del país, con un lugar destacado en el almanaque de junio. Tiene la particularidad de un motivo menos alegre: la partida de uno de los libertadores de Argentina. En este día se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, fecha en que su muerte también suscita el recuerdo del hacedor de la enseña celeste y blanca. La jornada reúne en un mismo homenaje a una figura central de la independencia y al símbolo patrio más antiguo del país.
El 20 de junio Manuel Belgrano, el abogado, economista, periodista, militar y trascendental creador de la bandera argentina —figura clave en las Guerras de la Independencia y promotor de la educación pública—, falleció en la pobreza el día en que Buenos Aires era sacudida por el caos político. Aquejado por las enfermedades, murió rodeado de soledad y miseria. Solamente un periódico, el Despertador Teofilantrópico, dio cuenta de su partida. Según la autopsia que efectuó el Dr. Juan Sullivan, el cuerpo de Belgrano presentaba una gran cantidad de agua, había un tumor duro en el epigastrio derecho, el hígado había aumentado de volumen al igual que el bazo; los riñones estaban desorganizados, los pulmones colapsados y el corazón hipertrofiado, según explica el informe del Museo Casa Histórica de la Independencia de Tucumán.
El legado de Rosario a Tucumán
Esta paradoja es la que define el peso simbólico de esta fecha. Un día en que se le devuelve cada reconocimiento que el prócer supo merecer. El Congreso Nacional declaró oficialmente el 20 de junio como Día de la Bandera en 1938 mediante la Ley 12.361, y en 2010 un decreto presidencial estableció el carácter inamovible de la conmemoración.
Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano nació el 3 de junio de 1770 en Buenos Aires. A lo largo de su trayectoria pública se desempeñó en diversas disciplinas. Tuvo participación en la Primera Junta, condujo el Ejército del Norte y lideró episodios claves como el éxodo jujeño y las victorias en Tucumán y Salta durante la gesta armada.
La bandera argentina fue izada por primera vez el 27 de febrero de 1812 a orillas del río Paraná, en la ciudad de Rosario, durante la lucha por la emancipación de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Belgrano consideró necesario crear una insignia que uniera y distinguiera a los combatientes de la causa independentista. El Congreso de Tucumán la adoptó oficialmente como símbolo nacional el 25 de julio de 1816, pocos días después de la declaración de la independencia.