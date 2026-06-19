Día de la Bandera: así funcionarán los servicios municipales este sábado en San Miguel de Tucumán

Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán dispuso guardias y esquemas especiales para los servicios públicos este sábado 20 de junio por el feriado del Día de la Bandera.
- El transporte circulará con frecuencia de domingo, no habrá recolección de residuos en barrios y la Asistencia Pública atenderá solo emergencias mediante su guardia médica.
- Estas medidas exigen a los vecinos planificar su movilidad y gestión de residuos, mientras que la atención al ciudadano se canalizará mediante reclamos en la aplicación móvil.
Este sábado 20 de junio se conmemora el Día de la Bandera en homenaje al creador de la enseña patria, el general Manuel Belgrano. Debido al feriado, algunos servicios de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán funcionarán con modalidades especiales.
Desde el municipio informaron cómo será la prestación de los distintos servicios durante la jornada:
Asistencia Pública
La Asistencia Pública, ubicada en Chacabuco 239, no atenderá en consultorios.
No obstante, se mantendrá la atención de emergencias a través de la guardia médica, de enfermería, odontología y radiología dental, que funciona las 24 horas todos los días. Se solicita a los pacientes concurrir con DNI y barbijo.
Transporte público
Los ómnibus circularán con frecuencia de domingo durante toda la jornada.
Recolección de residuos
No habrá recolección de residuos en los barrios.
Sin embargo, se desplegarán vehículos de guardia dentro de las cuatro avenidas para atender situaciones puntuales.
Cementerios municipales
Los cementerios del Norte (Juan B. Justo y México), del Oeste (Asunción 150) y Jardín (Eduardo Wilde al 300) abrirán en su horario habitual, de 8 a 12 y de 15 a 18.
El domingo, en tanto, funcionarán en horario corrido, de 8 a 18.
Mercado Municipal Dorrego
El Mercado Municipal Dorrego, ubicado en avenida Roca y Marina Alfaro, atenderá con normalidad este sábado, de 9 a 15.30 y de 18 a 21.30.
El domingo abrirá en horario corrido, de 9 a 15.30.
Respuesta Rápida
La Dirección de Respuesta Rápida, en San Lorenzo 1270, no tendrá atención presencial.
Los vecinos podrán realizar reclamos a través de la App Ciudad SMT sobre distintos temas, entre ellos el estado de calles, alumbrado público, basurales, semáforos y transporte.