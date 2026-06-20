Los campesinos de Bolivia están decididos a endurecer su lucha

“¡Que renuncie, carajo!”, clama la multitud, que mezcla el aimara con el español en el pequeño poblado de Tilata, al suroeste de La Paz. “Queremos que se vaya. No queremos que gobierne él (...). No vamos a dejar de bloquear hasta que se vaya este gobierno incapaz”, dice Lidia Callisaya, dirigente campesina de 42 años, bajo un sol intenso a 3.950 metros de altura. Para llegar aquí, los vehículos ondean como salvoconducto una wiphala, la bandera de los pueblos andinos, para sortear los bloqueos de carreteras armados con piedras, troncos y escombros, en una protesta que lleva más de 40 días.