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Cartas de lectores: Manuel Belgrano
Hace 4 Hs

Los pensamientos y actos de Belgrano estuvieron atrapados por acontecimientos internacionales, regionales y locales que se proyectaron en la Revolución de Mayo. Cuando Napoleón invadió España, en 1808, desató un levantamiento democrático, nacional y revolucionario de los españoles contra la ocupación francesa. El pueblo había reaccionado contra la imposición de José I, el hermano del Emperador Napoleón Bonaparte y de los poderes feudales de su rey Fernando VII, organizándose en juntas de gobiernos y elaborando una constitución en 1812. La rebelión española, finalmente, triunfa y  Fernando VII en 1814 recupera la condición de monarca absoluto. Los acontecimientos españoles influyeron decisivamente en Manuel Belgrano y en la propia Revolución de Mayo de 1810. La caída del poder real, en éste cuadro político, era la oportunidad para un gobierno propio. ¿Qué fue, entonces, la Revolución de Mayo para Belgrano? Una mayor autonomía de la corona y un control criollo sobre la administración local, en desmedro de los peninsulares, a través de una monarquía constitucional en la figura de la infanta Carlota- hermana de Fernando VII y esposa del rey portugués- que tomara distancia del rey español. La primera campaña al Alto Perú, que tendrá por objetivo la adhesión a la revolución de regiones en manos españolas, no termina bien y obligará a  delegar, en Belgrano, una nueva campaña militar dónde protagonizará grandes gestas históricas como  el “éxodo jujeño”, las batallas de Tucumán y de Salta. Conclusiones: Belgrano no fue el héroe perfecto que nos recuerdan los libros de historia. Fue una persona como cualquiera de nosotros, aunque se lo recuerda y conoce, casi exclusivamente como el creador de la bandera, cuando un 20 de junio de 1820 falleció en su casa paterna. Sus posicionamientos políticos contradictorios, como los puede tener alguno de ustedes, lo llevaron a dividir las opiniones, entre simpatías y antipatías que se tuvo sobre él. Pudo elegir, al ser hijo de un rico comerciante español, una vida holgada y cómoda pero se inclinó por la lucha al servicio de la revolución, terminando enfermo y en la más absoluta pobreza, sin ninguna previsión social. Por ello, en todo éste cuadro, es que sus convicciones revolucionarias lo llevarán a crear  la bandera como símbolo de nuestra patria frente a los intereses coloniales..

Pedro Pablo Verasaluse  

pedropabloverasaluse@gmail.com

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