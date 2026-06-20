Día de la Bandera: Milei, Villarruel y Adorni coincidirán en Rosario

Pese a ello, la titular del Senado confirmó que viajará a Rosario y participará del acto. “El sábado estaré en Rosario, mi segunda casa y cuna de mi familia paterna. Siempre es un orgullo visitar la ciudad donde el General Belgrano izó nuestra Bandera por primera vez a orillas del río Paraná”, publicó el miércoles en su cuenta de X.