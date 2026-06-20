Día de la Bandera: Milei, Villarruel y Adorni coincidirán en Rosario

El presidente Javier Milei encabezará hoy el acto central por el Día de la Bandera en el Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario, Santa Fe. Como ocurre cada año, la ceremonia reunirá a autoridades nacionales, provinciales y municipales, además de miles de personas que se acercarán para homenajear a uno de los principales símbolos patrios.
La conformación de la comitiva oficial generó repercusiones luego de que la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quedara excluida de la invitación cursada por la Secretaría General de la Presidencia.
Pese a ello, la titular del Senado confirmó que viajará a Rosario y participará del acto. “El sábado estaré en Rosario, mi segunda casa y cuna de mi familia paterna. Siempre es un orgullo visitar la ciudad donde el General Belgrano izó nuestra Bandera por primera vez a orillas del río Paraná”, publicó el miércoles en su cuenta de X.
Presencia de Adorni
Otro de los integrantes de la comitiva será el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Su presencia no pasó inadvertida, ya que se producirá en medio de las polémicas por su situación patrimonial y podría interpretarse como un nuevo gesto de respaldo político por parte del Presidente.
De acuerdo con el cronograma oficial, la actividad comenzará a las 10 con la llegada de Milei al Monumento Nacional a la Bandera. Tras el izamiento de la enseña nacional, la Banda Tambor de Tacuarí del Regimiento de Infantería de Patricios interpretará la canción “Aurora” y, posteriormente, se entonará el Himno Nacional Argentino.
Luego será el turno de los discursos. En primer lugar hablará el intendente de Rosario, seguido por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. El cierre estará a cargo de Javier Milei, quien además encabezará la toma de juramento a los liceístas y al personal militar.