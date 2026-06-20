El tiempo en tucumán: la máxima llegará a los 18°C este sábado, ¿qué se espera para el Día del Padre?
La llegada oficial del invierno estará acompañada por bajas temperaturas en Tucumán. El pronóstico anticipa mañanas frías, máximas moderadas y la posibilidad de lluvias aisladas durante la noche del domingo.
Resumen para apurados
- El SMN anunció que Tucumán registrará bajas temperaturas este fin de semana, con máximas de hasta 18°C, por el inicio del invierno y de cara al Día del Padre.
- Tras días fríos, el sábado comenzó con 8°C de mínima y cielo despejado. Para el domingo se prevé una mínima de 7°C, máxima de 17°C y posibles lluvias aisladas hacia la noche.
- La tendencia de bajas temperaturas se consolidará al inicio de la semana, con mínimas que descenderán hasta los 6°C y máximas que no superarán los 14°C el lunes y martes.
Mañana comenzará oficialmente el invierno en el hemisferio sur, aunque el frío ya se hace sentir desde hace varios días en Tucumán. Este sábado no será la excepción y estará marcado por temperaturas bajas durante las primeras horas de la jornada, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La mañana arrancó con una temperatura mínima de 8°C, una humedad del 85%, viento del norte a 21 kilómetros por hora y una visibilidad de 15 kilómetros. Además, el cielo se presentó completamente despejado, favoreciendo una sensación térmica fresca desde temprano.
De acuerdo con el pronóstico, durante la tarde la temperatura irá en ascenso hasta alcanzar una máxima de 18°C. Las condiciones se mantendrán estables y con buen tiempo, mientras que hacia la noche el cielo estará algo nublado y la temperatura descenderá hasta los 12°C.
Qué se espera para este domingo Día del Padre
Para este domingo, cuando se celebrará el Día del Padre, el SMN prevé una temperatura mínima de 7°C y una máxima de 17°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado durante gran parte de la jornada.
Además, no se descarta la posibilidad de lluvias aisladas durante la noche, por lo que quienes tengan actividades al aire libre deberán estar atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas.
El pronóstico para el inicio de la semana
El comienzo de la semana mantendrá la tendencia de temperaturas bajas. Para el lunes se espera una mínima de 7°C y una máxima de 14°C, con cielo parcialmente nublado.
En tanto, el martes el frío continuará con una temperatura mínima de 6°C y una máxima de 14°C, bajo un cielo algo nublado.