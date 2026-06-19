Seguridad

Previo al secuestro de la droga, durante una hora dejaron los 470 kilos de cocaína sin custodia

Se conocieron los detalles de los momentos previos al decomiso de la droga.

SORPRESA. El lugar donde habría estado la camioneta con droga.
SORPRESA. El lugar donde habría estado la camioneta con droga. La Gaceta / Foto de Diego Aráoz
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 2 Hs

Una camioneta cargada con 470 kilos de cocaína, valuados en al menos U$S2,3 millones, permaneció estacionada durante casi una hora en una estación de servicio de Famaillá sin ningún tipo de custodia visible. Ese es uno de los datos más llamativos que surgieron de la investigación que dirige el fiscal Rafael Vehils Ruiz por el secuestro de 470 kilos de cocaína.

Eso es lo que se desprende del análisis de una cámara de seguridad de una estación de servicio de Famaillá. La secuencia revelada es la siguiente:

21.14: Pablo Abraham llega a la estación de servicios de Famaillá a bordo de una Toyota Hilux roja. Estaciona el vehículo e ingresa al bar del lugar.

21.22: luego de reunirse con Matías Díaz, Enrique Santos Cátulo y Ernesto Cátulo Chamas, Abraham se retira del lugar y deja la Hilux en ese sitio.

22.17: Marcos Nacif llega a la estación de servicio a bordo de un Fiat Siena con un hombre que no fue identificado por el momento.

22.30: Nacif es detenido en un control de rutina ubicado en la ruta 157, a la altura del río Seco. Los uniformados revisan la carga que llevaba en la Hilux y encuentran droga.

Análisis

Según los datos que surgen de la pesquisa, Nacif, cuando declaró, señaló que Abraham lo había contratado para que transportara bidones de gasoil a un campo de la localidad de Chicligasta, al sureste de la provincia. Señaló que él se presentó en una estación de servicio para retirar la camioneta y cobrar los $50.000 que le habían ofrecido para hacer ese trabajo. Los pesquisas, al requisarlo, le encontraron más de $300.000, según se informó en el acta del procedimiento.

Famaillá, en la mira por el caso de los 470 kilos de cocaina

Famaillá, en la mira por el caso de los 470 kilos de cocaina

Los investigadores advierten una inconsistencia en una de las versiones analizadas. ¿Cómo pudieron dejar una camioneta cargada con droga durante casi una hora sin ningún tipo de custodia? No sólo por la cantidad transportada, sino también por su valor, ya que estiman que el estupefaciente decomisado tiene un costo de U$S2,3 millones.

Los pesquisas descartaron que la Hilux estuviera vacía en esos momentos y están convencidos de que ya transportaba la cocaína, una hipótesis que, según los investigadores, intentan instalar allegados a los detenidos para aliviar su situación procesal que, por cierto, es cada vez más complicada.

Nacif declaró que cuando él llegó a la estación de servicio, la camioneta estaba lista para partir hacia el ingreso de la ciudad de Chicligasta, donde, supuestamente, lo esperarían otras personas.

Fuentes judiciales dijeron que habría quedado totalmente descartada la posibilidad de que la camioneta no estuviera cargada y que Nacif se hubiera detenido en otro lugar para que colocaran la cocaína en la caja de la Hilux. “No dan los tiempos, porque fue detenido apenas 10 minutos después de salir del lugar donde la habían dejado abandonada”, indicó una fuente.

Hay otros dos detenidos por el secuestro de 470 kilos de cocaína

Hay otros dos detenidos por el secuestro de 470 kilos de cocaína

Toda esta información se conocerá cuando el fiscal Vehils Ruiz tenga los resultados de los análisis de los celulares y del GPS que, según los investigadores, tenía instalado la camioneta.

Tensiones

La pesquisa avanza en medio de un clima de tensiones. Los detenidos comenzaron a romper el silencio y a delatarse entre ellos.

Abraham es el que más complicado aparece en esta historia. Nacif lo señaló como el hombre que lo había contratado para hacer el viaje.

Rodrigo “Icha” Chávez, el único de los detenidos que no aparece en las imágenes de la estación de servicio, dijo que él le había vendido a Abraham la camioneta que se utilizó para transportar la droga.

Por último, Cátulo Chamas señaló que vio partir al empresario famaillense en un auto blanco y no en la camioneta.

Se presentó un sospechoso del envío de 470 kilos de cocaína

Se presentó un sospechoso del envío de 470 kilos de cocaína

La pesquisa ahora apunta a seguir subiendo escalones para tratar de establecer quiénes eran los proveedores y dueños de la cocaína. Los sospechosos, por ahora, sólo habrían participado de la logística de la operación.

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