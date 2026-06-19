Previo al secuestro de la droga, durante una hora dejaron los 470 kilos de cocaína sin custodia

Según los datos que surgen de la pesquisa, Nacif, cuando declaró, señaló que Abraham lo había contratado para que transportara bidones de gasoil a un campo de la localidad de Chicligasta, al sureste de la provincia. Señaló que él se presentó en una estación de servicio para retirar la camioneta y cobrar los $50.000 que le habían ofrecido para hacer ese trabajo. Los pesquisas, al requisarlo, le encontraron más de $300.000, según se informó en el acta del procedimiento.