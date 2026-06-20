Violencia en Tucumán: siete de cada 10 peleas terminan con un baleado

La respuesta podría encontrarse en las estadísticas. Según el informe preliminar del Sistema Nacional de Información Criminal -organismo que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación-, la conflictividad social y la violencia interpersonal mostraron indicadores preocupantes durante 2025. El año pasado se registraron 11.538 casos de lesiones dolosas en toda la provincia, con un incremento de casi 6% con respecto a 2024. Esos números adquieren otra dimensión si se tiene en cuenta que representan un promedio de 32 casos por día, lo que equivale a una denuncia cada hora y media. Los casos de amenazas también son un termómetro de este fenómeno. En 2025 hubo un incremento del 6% con relación al año anterior. Según ese registro, en Tucumán se reportaron 23.911 hechos, es decir, unos 66 por día y más de dos por hora.