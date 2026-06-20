Las novedades de los expedientes por tiroteos en Tucumán: archivo y posible arreglo

El fiscal Carlos Sale recibió el informe preliminar de la autopsia que confirmaría que Daniel Moyano se quitó la vida. Por esa razón, al no existir una persona a la que se le pueda atribuir responsabilidad penal, deberá archivar la causa iniciada por el episodio de violencia de género contra su ex pareja y por el ataque sufrido por Carlos Quinteros, el trapito que salió en ayuda de la mujer. Con el correr de las horas se fueron confirmando algunos detalles del caso. La mujer había abandonado el domicilio que compartía con Moyano el domingo. No habrían existido denuncias contra el ex militar.