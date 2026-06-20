Las novedades de los expedientes por tiroteos en Tucumán: archivo y posible arreglo

Un caso está a punto de cerrarse por el fallecimiento de su principal acusado. El otro entró en una etapa de definiciones porque las partes intentan alcanzar un acuerdo que evite la realización de un juicio. Esos son los avances registrados en los expedientes de dos episodios que conmocionaron a los tucumanos en las últimas semanas.
El fiscal Carlos Sale recibió el informe preliminar de la autopsia que confirmaría que Daniel Moyano se quitó la vida. Por esa razón, al no existir una persona a la que se le pueda atribuir responsabilidad penal, deberá archivar la causa iniciada por el episodio de violencia de género contra su ex pareja y por el ataque sufrido por Carlos Quinteros, el trapito que salió en ayuda de la mujer. Con el correr de las horas se fueron confirmando algunos detalles del caso. La mujer había abandonado el domicilio que compartía con Moyano el domingo. No habrían existido denuncias contra el ex militar.
Tentativa de homicidio
Por otra parte, los defensores de Gustavo Orce, acusado de haber baleado al ciclista Cristian Palacios el 21 de mayo, fracasaron en su intento de que el imputado cumpliera la prisión preventiva que le fue dictada hace casi un mes bajo la modalidad de arresto domiciliario. El fiscal Mariano Fernández lo acusó de tentativa de homicidio por haberle disparado a Palacios después de protagonizar una discusión originada por un incidente de tránsito registrado en San Juan al 600. Fuentes judiciales indicaron que las partes podrían arribar a un acuerdo para cerrar el caso a través de un juicio abreviado. En ese escenario, el imputado recibiría una pena de cumplimiento condicional y la víctima una reparación económica.