Cartas de lectores: Adiós al “Pato” Gentilini

Se nos fue el último de los creadores que logró forjar una identidad sonora para la música tucumana, desarrollada a mediados del siglo pasado. Se nos fue “Don Pato”, como le decíamos, con el mayor cariño y admiración. Cuando nos dejó Gerardo Núñez, sentía que en “Don Pato” quedaba una carga simbólica importantísima: era el último sobreviviente del gran triunvirato que nos dio esta tierra, compuesto por Rolando “Chivo” Valladares, los hermanos Núñez y él mismo. Como músicos, es nuestra tarea mantener vivo su legado, su coherencia y su compromiso frente al quehacer artístico: trabajar la música de manera artesanal, sin olvidar nunca quiénes somos ni de dónde venimos. Celebro haber podido compartir con él, junto a mis compañeros Nadia Larcher, Lucas Pierro, Gustavo Chenu y Nicolás Fernández, aquel “Proyecto Pato”. Fue la agrupación que nos permitió jugar a ser “antropólogos” de su obra; pudimos visitarlo durante mucho tiempo y dejar dos trabajos grabados como testimonio. Gracias, Gloria, por ser su gran compañera siempre. Gracias, amigo Martín Páez de la Torre. ¡Hasta siempre, “Don Pato”! Te saluda “Conción”.