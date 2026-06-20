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Cartas de lectores: Adiós al “Pato” Gentilini
Hace 5 Hs

Se nos fue el último de los creadores que logró forjar una identidad sonora para la música tucumana, desarrollada a mediados del siglo pasado. Se nos fue “Don Pato”, como le decíamos, con el mayor cariño y admiración. Cuando nos dejó Gerardo Núñez, sentía que en “Don Pato” quedaba una carga simbólica importantísima: era el último sobreviviente del gran triunvirato que nos dio esta tierra, compuesto por Rolando “Chivo” Valladares, los hermanos Núñez y él mismo. Como músicos, es nuestra tarea mantener vivo su legado, su coherencia y su compromiso frente al quehacer artístico: trabajar la música de manera artesanal, sin olvidar nunca quiénes somos ni de dónde venimos. Celebro haber podido compartir con él, junto a mis compañeros Nadia Larcher, Lucas Pierro, Gustavo Chenu y Nicolás Fernández, aquel “Proyecto Pato”. Fue la agrupación que nos permitió jugar a ser “antropólogos” de su obra; pudimos visitarlo durante mucho tiempo y dejar dos trabajos grabados como testimonio. Gracias, Gloria, por ser su gran compañera siempre. Gracias, amigo Martín Páez de la Torre. ¡Hasta siempre, “Don Pato”! Te saluda “Conción”.

Patricio Gómez Saavedra  

patriciogomezsaavedra@gmail.com

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