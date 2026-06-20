La oportunidad de honrar a Belgrano como se merece

Si bien existen algunos monumentos que recuerdan su paso por esta ciudad, es difícil encontrar el rastro belgraniano en San Miguel de Tucumán. Es cierto que una plaza importante de Barrio Sur lleva su nombre y luce su estatua, pero ¿cuántos tucumanos saben fehacientemente que en esa zona de la ciudad, las tropas criollas lideradas por el abogado porteño vencieron a las realistas de Pío Tristán? ¿Qué hay hoy en los lugares que frecuentó? Por ejemplo, el hogar de la familia Aráoz o el de los Helguero (los padre de Dolores, la mujer de la que se enamoró y que fue la madre de Manuela Mónica). A pocos metros de la plaza Belgrano se levanta una casa que, según la Municipalidad (se hizo en tiempos de Domingo Amaya como intendente) replica la que habitó el prócer. Pero una visita alcanza para advertir lo limitado de la experiencia que propone ¿Con quiénes se vinculaba? ¿A qué templos asistía? ¿Qué salones visitaba? ¿Qué significa el obelisco que mandó a levantar en la plaza que lleva su nombre y que aún se mantiene en su lugar? ¿Cuántas personas saben que fue una iniciativa suya?