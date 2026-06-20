Números de Oro Los Números de Oro de LA GACETA del 20 de junio de 2026 Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Hace 6 Hs Seguir en Esta nota es de acceso libre. Temas TucumánNúmeros de Oro de LA GACETAWhatsAppDerechos Humanos Tamaño texto Comentarios Lo más popular Tucumán, los próceres postergados y los garantes de la pobreza Fusión de folclore y rock: “No hay nada mejor que unir lo genuino de cada género” Las monjas que desafiaron a las dictaduras: una historia de fe y derechos humanos Hoy se presenta “Los Hijos: Tucumán veinte años después”, del fotodocumentalista Julio Pantoja Aguinaldo 2026: ¿conviene gastarlo, invertirlo o usarlo para pagar deudas? La respuesta de los expertos Ranking notas premium Entre quejas y críticas, se aprobó la suba del boleto a $1.700 El PJ buscó reagruparse en El Cadillal, pero dejó mensajes de múltiples interpretaciones Un secretario del TOF denunció a los jueces por la destrucción de secuestros judiciales y desató una crisis en la Justicia Federal tucumana Limpieza en el TOF: “Si hubo errores, que se investigue” Tucumán, los próceres postergados y los garantes de la pobreza