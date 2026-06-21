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Cómo la inflamación intestinal genera fatiga extrema aunque no te muevas

Los neurotransmisores se alteran y provocan desmotivación y sueño de mala calidad. Evitar la automedicación es clave.

Cómo la inflamación intestinal genera fatiga extrema aunque no te muevas
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La inflamación intestinal genera hoy fatiga extrema en los pacientes debido a que el sistema inmune consume energía masiva en el aparato digestivo para intentar repararlo.
  • Este cuadro altera neurotransmisores, provocando neblina cerebral. Médicos sugieren evitar la automedicación, comer alimentos de fácil digestión y controlar el estrés diario.
  • El abordaje del eje intestino-cerebro redefine el tratamiento del cansancio crónico, destacando que el descanso físico no basta si no se trata primero la salud digestiva.
Resumen generado con IA

El cansancio no está conectado siempre con el movimiento o el esfuerzo físico. Una de las fuentes de agotamiento más profundas y difíciles de explicar nace directamente del sistema digestivo. La fatiga no tiene que ver con haber tenido un día activo cuando se enfrenta un cuadro de inflamación intestinal y se puede sentir con la misma intensidad incluso si se está en reposo absoluto. Su origen es orgánico, con un síntoma profundo que no se alivia con el descanso.

Lo que sucede es que hay un gasto energético del sistema inmunitario. Si hay inflamación, las células de defensa entran en alerta máxima y consumen una cantidad masiva de energía para intentar reparar la zona. Los neurotransmisores se alteran provocando desmotivación, sueño de mala calidad y esa pesadez mental conocida como "neblina cerebral".

¿Qué hacer hasta consultar al médico?

Lo más importante es evitar la automedicación, los medicamentos son irritantes y pueden empeorar drásticamente la inflamación. Las medidas deben enfocarse en calmar el sistema digestivo por eso la alimentación debe ser de baja carga con alimentos muy fáciles de procesar. Los caldos caseros de verdura, arroz blanco, pollo o pescado hervido o a la plancha (sin piel), calabaza o zanahoria cocidas y frutas cocidas (como manzana o pera asada) son buenas opciones.

Lo que hay que eliminar son los productos ultraprocesados: fritos, lácteos enteros, harinas refinadas en exceso, cafeína, alcohol, bebidas gaseosas y condimentos muy picantes o cargados. 

La hidratación debe ser constante y estratégica. La gestión del descanso debe captar más atención de lo normal. Si se siente cansancio, hay que frenar; el cuerpo está pidiendo un cese de actividad para redirigir esa energía a la inflamación. 

El control del estrés es clave porque existe una conexión directa (eje intestino-cerebro) donde la ansiedad empeora la inflamación y viceversa. La respiración es una  práctica sencilla para aliviar la situación: una respiración profunda durante 5 minutos puede ayudar a relajar las paredes intestinales.

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