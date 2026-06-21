Cómo la inflamación intestinal genera fatiga extrema aunque no te muevas

El cansancio no está conectado siempre con el movimiento o el esfuerzo físico. Una de las fuentes de agotamiento más profundas y difíciles de explicar nace directamente del sistema digestivo. La fatiga no tiene que ver con haber tenido un día activo cuando se enfrenta un cuadro de inflamación intestinal y se puede sentir con la misma intensidad incluso si se está en reposo absoluto. Su origen es orgánico, con un síntoma profundo que no se alivia con el descanso.