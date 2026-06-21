La pelota de tenis que usan los deportistas de elite también alivia dolores en cualquier persona

Resumen para apurados
- Cualquier persona puede usar una pelota de tenis en su hogar para aliviar dolores musculares mediante acupresión, técnica que bloquea las señales de dolor en el cerebro.
- Derivada de la acupuntura china, esta práctica casera aprovecha el peso corporal y la gravedad para presionar puntos clave en la cabeza, manos y cuello sin usar agujas.
- El uso de elementos cotidianos para el bienestar democratiza el acceso al alivio del estrés diario, consolidándose como una alternativa física y económica de autocuidado.
Las "soluciones de la abuela" o remedios caseros tradicionales son excelentes para el alivio diario, siempre que se basen en la física del cuerpo (frío, calor y descanso) y no en mitos peligrosos. En ese ámbito entran las pelotas de tenis y no hace falta entrar a una cancha o tener una raqueta. El elemento deportivo muy bien tratado por los deportistas de elite, también trata bien a cualquier mortal, tanto que puede calmar dolores y mejorar estados.
Las pelotas de tenis son un excelente aliado para aplicar la acupresión. La técnica de medicina tradicional consiste en aplicar presión física en puntos específicos del cuerpo. El objetivo es aliviar el dolor, reducir la tensión muscular y mejorar la circulación de la sangre.
Deriva de la acupuntura china, pero con la diferencia clave de no utilizar agujas, solo la presión en los meridianos que, según la corriente asiática, tiene el cuerpo. Esos canales de energía pueden bloquearse, al presionar ciertas zonas se desbloquea el flujo de energía vital.
Los dedos vendrían a ser las agujas; las pelotas de tenis; aumentan la eficiencia de la acupresión. La presión envía una señal rápida al cerebro que "bloquea" las señales de dolor que emite el músculo tenso.
El secreto es usar la gravedad y el peso del cuerpo de forma controlada. Al principio puede dar una sensación de presión liberadora, pero nunca debe ser un dolor insoportable o eléctrico.
Se aplica en casa
Queda claro que no se necesitan herramientas complejas. La acupresión casera y segura se realiza utilizando los dedos pulgares o índices, para zonas pequeñas como las sienes o las manos, y los nudillos o codos para músculos grandes como los glúteos.
Algunos de los puntos de acupresión más efectivos y fáciles de encontrar están en las manos y la cabeza. Son ideales para aliviar el estrés, el dolor de cuello y el cansancio mental en cualquier momento del día. Entre ellos se destacan:
- En la mano: Es el punto más famoso del cuerpo debido a su potente efecto analgésico. Está en la red de carne que une los dedos pulgar e índice. La presión debe ejercerse presionando el pulgar y el índice de la otra mano para "pinzar" esa zona carnosa y hacer pequeños círculos durante uno o dos minutos.
- En la cabeza: En el centro de la frente, coloquialmente se lo denomina “El Tercer Ojo” La presión debe hacerse con el dedo índice o el dedo medio, debe ser suave pero constante, dejando el dedo fijo o hacer círculos muy lentos en el sentido de las agujas del reloj durante tres minutos mientras se hace una respiración profunda.
- En la base del cráneo: Están los puntos que conectan directamente con la tensión en el cuello por una mala postura. Para encontrarlos vale guiarse por las dos depresiones a los lados de la columna vertebral, justo donde los músculos grandes del cuello se unen a la cabeza. ¿Cómo presionarlos? Hay que sujetar la cabeza con ambas manos, colocando tus pulgares en estos huecos de la base del cráneo, presionar firmemente hacia arriba y hacia adentro, sostener la presión durante un minuto mientras se relajan los hombros.