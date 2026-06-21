La pelota de tenis que usan los deportistas de elite también alivia dolores en cualquier persona

- En la base del cráneo: Están los puntos que conectan directamente con la tensión en el cuello por una mala postura. Para encontrarlos vale guiarse por las dos depresiones a los lados de la columna vertebral, justo donde los músculos grandes del cuello se unen a la cabeza. ¿Cómo presionarlos? Hay que sujetar la cabeza con ambas manos, colocando tus pulgares en estos huecos de la base del cráneo, presionar firmemente hacia arriba y hacia adentro, sostener la presión durante un minuto mientras se relajan los hombros.