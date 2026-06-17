Se registró un incendio en un restaurante de comida rápida de Marcos Paz al 500

"Se prendió fuego la freidora. Los chicos han actuado muy bien porque tenemos protocolo: han apagado el gas, han tirado matafuegos acá, pero no ha sido suficiente", comentó Matías Rossi, propietario del local, a LA GACETA. "La llama ha sido muy abrupta porque se prendió fuego el aceite. Llamamos a los bomberos; vinieron y se movieron rápido. Pero todavía no podemos entrar porque hay gases tóxicos".