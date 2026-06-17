Se registró un incendio en un restaurante de comida rápida de Marcos Paz al 500

Un principio de incendio se registró en la mañana de este miércoles en un local de comida rápida ubicado en calle Marcos Paz 581, en Barrio Norte de San Miguel de Tucumán.
Las llamas se generaron cerca de las 12 y se informó inmediatamente a los bomberos, quienes llegaron a los pocos minutos y redujeron el foco igneo.
"Se prendió fuego la freidora. Los chicos han actuado muy bien porque tenemos protocolo: han apagado el gas, han tirado matafuegos acá, pero no ha sido suficiente", comentó Matías Rossi, propietario del local, a LA GACETA. "La llama ha sido muy abrupta porque se prendió fuego el aceite. Llamamos a los bomberos; vinieron y se movieron rápido. Pero todavía no podemos entrar porque hay gases tóxicos".
Además, dijo que los empleados se encontraban en buen estado de salud. "Auxiliaron solamente a uno de los chicos porque respiró el polvo del matafuego. Sin embargo, ya está bien".
Por el despliegue de los bomberos en la hamburguesería, el tránsito se vio momentáneamente interrumpido en Marcos Paz, entre 25 de Mayo y Muñecas, aunque se habilitó a los pocos minutos cuando se constató que la situación estaba controlada.