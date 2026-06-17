Seguridad

Se registró un incendio en un restaurante de comida rápida de Marcos Paz al 500

El incidente ocurrió en el mediodía de este miércoles. Los bomberos lograron controlar la situación.

BARRIO NORTE. El incendio movilizó a los bomberos. LA GACETA/FOTO DE LUIS DUARTE
BARRIO NORTE. El incendio movilizó a los bomberos. LA GACETA/FOTO DE LUIS DUARTE
Hace 1 Hs

Un principio de incendio se registró en la mañana de este miércoles en un local de comida rápida ubicado en calle Marcos Paz 581, en Barrio Norte de San Miguel de Tucumán.

Las llamas se generaron cerca de las 12 y se informó inmediatamente a los bomberos, quienes llegaron a los pocos minutos y redujeron el foco igneo. 

"Se prendió fuego la freidora. Los chicos han actuado muy bien porque tenemos protocolo: han apagado el gas, han tirado matafuegos acá, pero no ha sido suficiente", comentó Matías Rossi, propietario del local, a LA GACETA. "La llama ha sido muy abrupta porque se prendió fuego el aceite. Llamamos a los bomberos; vinieron y se movieron rápido. Pero todavía no podemos entrar porque hay gases tóxicos".

PUERTAS ADENTRO. El local sufrió importantes daños materiales. LA GACETA/FOTO DE LUIS DUARTE PUERTAS ADENTRO. El local sufrió importantes daños materiales. LA GACETA/FOTO DE LUIS DUARTE

Además, dijo que los empleados se encontraban en buen estado de salud. "Auxiliaron solamente a uno de los chicos porque respiró el polvo del matafuego. Sin embargo, ya está bien".

Por el despliegue de los bomberos en la hamburguesería, el tránsito se vio momentáneamente interrumpido en Marcos Paz, entre 25 de Mayo y Muñecas, aunque se habilitó a los pocos minutos cuando se constató que la situación estaba controlada. 

Temas Barrio Norte
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Femicidio de Agostina Vega: el principal acusado, frente a frente con el fiscal Garzón

Femicidio de Agostina Vega: el principal acusado, frente a frente con el fiscal Garzón

Lo más popular
“Fueron días complicados”: Lionel Messi reveló por qué lloró tras el primer gol con Argelia
1

“Fueron días complicados”: Lionel Messi reveló por qué lloró tras el primer gol con Argelia

Tras ser figura contra Argelia, Messi explicó por qué lloró en pleno partido: Pasé unos días difíciles
2

Tras ser figura contra Argelia, Messi explicó por qué lloró en pleno partido: "Pasé unos días difíciles"

En la UNT esperan un nuevo calendario de elecciones para elegir rector
3

En la UNT esperan un nuevo calendario de elecciones para elegir rector

¿Lloró después del gol? la emoción de Messi tras marcarle a Argelia en el debut de Argentina
4

¿Lloró después del gol? la emoción de Messi tras marcarle a Argelia en el debut de Argentina

Messi volvió a ganarle al tiempo y fue el faro de Argentina en su exitoso debut en el Mundial 2026
5

Messi volvió a ganarle al tiempo y fue el faro de Argentina en su exitoso debut en el Mundial 2026

Ranking notas premium
La Corte dejó firme el castigo al camarista Moisá y fustigó sus alusiones al nazismo
1

La Corte dejó firme el castigo al camarista Moisá y fustigó sus alusiones al nazismo

Los 150 impuestos que asfixian al contribuyente y frenan la economía en Argentina
2

Los 150 impuestos que asfixian al contribuyente y frenan la economía en Argentina

Alberdi y Famaillá: dos ciudades, las mismas sombras narco
3

Alberdi y Famaillá: dos ciudades, las mismas sombras narco

Paradojas tucumanas de la “vieja” y la “nueva” política
4

Paradojas tucumanas de la “vieja” y la “nueva” política

La UCR de Tucumán tiene fecha para la interna, pero las tensiones no se disipan
5

La UCR de Tucumán tiene fecha para la interna, pero las tensiones no se disipan

Más Noticias
Tráfico de armas: cómo funcionaba la red tucumana que abastecía al crimen organizado en Chile

"Tráfico de armas": cómo funcionaba la red tucumana que abastecía al crimen organizado en Chile

En la UNT esperan un nuevo calendario de elecciones para elegir rector

En la UNT esperan un nuevo calendario de elecciones para elegir rector

Tras ser figura contra Argelia, Messi explicó por qué lloró en pleno partido: Pasé unos días difíciles

Tras ser figura contra Argelia, Messi explicó por qué lloró en pleno partido: "Pasé unos días difíciles"

“Fueron días complicados”: Lionel Messi reveló por qué lloró tras el primer gol con Argelia

“Fueron días complicados”: Lionel Messi reveló por qué lloró tras el primer gol con Argelia

¿Lloró después del gol? la emoción de Messi tras marcarle a Argelia en el debut de Argentina

¿Lloró después del gol? la emoción de Messi tras marcarle a Argelia en el debut de Argentina

Messi volvió a ganarle al tiempo y fue el faro de Argentina en su exitoso debut en el Mundial 2026

Messi volvió a ganarle al tiempo y fue el faro de Argentina en su exitoso debut en el Mundial 2026

La autopsia, clave para esclarecer el crimen de Villa Carmela

La autopsia, clave para esclarecer el crimen de Villa Carmela

Hay otros dos detenidos por el secuestro de 470 kilos de cocaína

Hay otros dos detenidos por el secuestro de 470 kilos de cocaína

Comentarios