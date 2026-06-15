Córdoba: explotó el celular que cargaba en el auto, el vehículo se incendió y una mujer sufrió graves quemaduras

Resumen para apurados
- Una mujer sufrió graves quemaduras el domingo en Córdoba luego de que el auto en el que viajaba se despistara e incendiara por la presunta explosión de un celular en carga.
- El Renault Sandero chocó contra una alcantarilla tras iniciarse el fuego. La mujer fue internada en el Instituto del Quemado, mientras que el conductor está fuera de peligro.
- La policía investiga si la explosión del celular fue el detonante del incendio y despiste, un caso que abre alertas sobre la seguridad de cargar dispositivos en los vehículos.
Una mujer de 45 años sufrió graves quemaduras luego de un impactante siniestro vial ocurrido durante la noche del domingo sobre la ruta E-53, en la provincia de Córdoba. Según las primeras informaciones, el incidente se habría originado por la explosión de un teléfono celular que estaba conectado para su carga dentro del vehículo.
El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 7 de la mencionada ruta, cuando un Renault Sandero despistó y terminó impactando contra una alcantarilla tras generarse un foco ígneo en el habitáculo.
Cómo ocurrió el accidente
De acuerdo con el reporte policial, el incendio se habría iniciado luego de que explotara un celular que estaba siendo cargado dentro del automóvil. La situación provocó momentos de extrema tensión y habría ocasionado que el conductor perdiera el control del vehículo.
Tras el despiste, el auto terminó dentro de un desagüe pluvial e impactó contra una boca de alcantarilla, agravando las consecuencias del incidente.
Una mujer sufrió quemaduras de gravedad
Como consecuencia del siniestro, la acompañante del vehículo, una mujer de 45 años, sufrió quemaduras en gran parte de su cuerpo.
Personal de emergencias acudió rápidamente al lugar y la trasladó al Instituto del Quemado de Córdoba, donde permanece internada bajo observación médica y con pronóstico reservado.
El conductor está fuera de peligro
El conductor del Renault Sandero, un hombre de 43 años, también resultó afectado y fue derivado al Hospital Municipal de Unquillo.
Según informaron fuentes médicas, se encuentra fuera de peligro y evoluciona favorablemente.
Investigan las causas del incendio
Las autoridades trabajan para determinar con precisión cómo se originó el foco ígneo dentro del vehículo y confirmar si efectivamente la explosión del teléfono celular fue el desencadenante del accidente.
La investigación busca establecer la secuencia exacta de los hechos que derivaron en el incendio, el despiste y las graves lesiones sufridas por la acompañante.