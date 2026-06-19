Cargar el celular en el auto puede salir caro: cómo afecta al teléfono y al vehículo

Cargar el celular se ha convertido en una rutina diaria para millones de personas. En viajes largos, trayectos al trabajo o durante las vacaciones, muchos conductores aprovechan el puerto USB o el cargador del automóvil para recuperar batería mientras manejan. Sin embargo, especialistas advierten que esta práctica frecuente podría afectar tanto al teléfono como al vehículo.