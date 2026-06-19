Ni fotos ni recuerdos: el motivo por el que deberías sacar los imanes de tu heladera

Resumen para apurados
- Especialistas aconsejan hoy retirar imanes de heladeras inteligentes en los hogares para evitar que campos magnéticos dañen pantallas táctiles y sensores electrónicos de precisión.
- Mientras que los modelos antiguos eran mecánicos, los nuevos integran sistemas digitales complejos y sensores sensibles que se ven afectados por soportes magnéticos potentes.
- Esta advertencia redefine una costumbre hogareña histórica y obligará a los usuarios a revisar los manuales de uso para prevenir costosas fallas técnicas en el futuro.
Durante décadas, pegar imanes en la puerta de la heladera fue una costumbre habitual en millones de hogares. Souvenirs de viajes, recordatorios, fotos familiares o pequeños adornos decorativos encontraron en este electrodoméstico el lugar ideal para exhibirse. Sin embargo, especialistas en tecnología y electrodomésticos advierten que esta práctica podría no ser tan inofensiva como parece, especialmente en las heladeras de última generación.
Los avances tecnológicos transformaron estos equipos en dispositivos inteligentes equipados con pantallas táctiles, sensores de alta precisión, sistemas electrónicos complejos e incluso conexión a Internet. En este contexto, algunos expertos recomiendan evitar la colocación de imanes para prevenir posibles inconvenientes en su funcionamiento.
¿Por qué los imanes pueden afectar una heladera moderna?
Las heladeras tradicionales de hace algunos años funcionaban principalmente mediante sistemas mecánicos y eléctricos básicos. En esos modelos, los imanes decorativos no representaban ningún riesgo.
La situación cambia con los equipos actuales, que incorporan componentes electrónicos sensibles encargados de controlar la temperatura, gestionar funciones automáticas y monitorear el estado del aparato en tiempo real.
Según especialistas en electrónica y organismos de defensa del consumidor, los campos magnéticos generados por algunos imanes pueden llegar a interferir en determinados sistemas, especialmente cuando se utilizan accesorios magnéticos de gran potencia o cuando se acumulan numerosos objetos sobre una misma zona del electrodoméstico.
Los principales riesgos de colocar imanes en la heladera
Interferencia en sensores y pantallas
Algunos modelos incorporan sensores de apertura de puertas, controles táctiles y pantallas digitales ubicadas en la parte frontal. Los campos magnéticos podrían alterar la precisión de estos dispositivos y provocar fallas en su funcionamiento.
Acumulación de materiales metálicos
Muchos adornos magnéticos están fabricados con hierro, acero inoxidable u otras aleaciones metálicas que pueden aumentar el impacto sobre determinadas superficies conductoras presentes en el electrodoméstico.
Uso de soportes magnéticos pesados
Una tendencia cada vez más frecuente es instalar tablets, pizarras digitales o portarrecetas mediante soportes magnéticos de alta potencia. Estos accesorios ejercen una fuerza considerable sobre la superficie y podrían afectar componentes electrónicos ubicados detrás de los paneles frontales.
Qué recomiendan los fabricantes
Los especialistas coinciden en que la mejor forma de evitar problemas es consultar siempre el manual de usuario de cada modelo. Algunos fabricantes indican expresamente si existen restricciones para colocar imanes o accesorios magnéticos cerca de los paneles de control.
En general, los pequeños imanes decorativos tradicionales suelen representar un riesgo muy bajo, pero se aconseja evitar la acumulación excesiva de estos elementos y, sobre todo, el uso de soportes magnéticos de gran tamaño o potencia.
Cómo prolongar la vida útil de una heladera moderna
Además de controlar el uso de accesorios magnéticos, existen otros hábitos que ayudan a mejorar el rendimiento y extender la durabilidad del electrodoméstico.
Mantenerla alejada de fuentes de calor
Es recomendable instalar la heladera lejos de hornos, estufas y ventanas con exposición directa al sol para evitar un esfuerzo extra del sistema de refrigeración.
No guardar alimentos calientes
Introducir comida recién cocinada aumenta la temperatura interna y obliga al motor a trabajar más para recuperar el nivel de frío adecuado.
Limpiar las gomas de las puertas
Las juntas deben mantenerse limpias y en buen estado para asegurar un cierre hermético y evitar pérdidas de frío.
Dejar espacio para la ventilación
Los expertos aconsejan mantener al menos 10 centímetros de distancia entre la parte trasera de la heladera y la pared para favorecer la circulación del aire.
Evitar sobrecargar el interior
La capacidad ideal ronda el 75% del espacio disponible, permitiendo que el aire frío circule correctamente entre los alimentos.
Regular correctamente la temperatura
Para una conservación eficiente, se recomienda mantener la heladera a 3°C y el freezer a -18°C.
¿Conviene sacar todos los imanes?
La respuesta depende del tipo de heladera y del tamaño de los imanes utilizados. Aunque los pequeños adornos decorativos generalmente no generan problemas, los expertos recomiendan ser prudentes en los modelos inteligentes y evitar especialmente los accesorios magnéticos de gran potencia cerca de pantallas, sensores o paneles electrónicos.
Lo que durante años fue una costumbre inofensiva podría convertirse en un riesgo inesperado para los electrodomésticos más modernos, cada vez más sofisticados y sensibles a las interferencias externas.