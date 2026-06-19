Ni fotos ni recuerdos: el motivo por el que deberías sacar los imanes de tu heladera

Durante décadas, pegar imanes en la puerta de la heladera fue una costumbre habitual en millones de hogares. Souvenirs de viajes, recordatorios, fotos familiares o pequeños adornos decorativos encontraron en este electrodoméstico el lugar ideal para exhibirse. Sin embargo, especialistas en tecnología y electrodomésticos advierten que esta práctica podría no ser tan inofensiva como parece, especialmente en las heladeras de última generación.