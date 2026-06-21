"Edificios del siglo XIX, docentes del XX y alumnos del XXI": la frase que resume el desfasaje educativo

"Tenemos edificios del siglo XIX, docentes del XX y alumnos del siglo XXI", dijo Federico Díaz Marino, director ejecutivo de Fundación León, durante su participación en "Encuentros LA GACETA: Educación 2026". La frase flotó en el aire unos segundos antes de convertirse en síntesis de una inquietud más profunda, y es que antes de hablar del futuro, el psicólogo propuso detenerse en el presente.