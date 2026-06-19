OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: museo de Lola Mora
Hace 2 Hs

Qué noticia reconfortante la de la inauguración en San Salvador de Jujuy de un centro cultural con el nombre de Lola Mora, a 90 años de su fallecimiento. Una pionera del arte y primera escultora de América Latina. Como tucumano me da lástima y vergüenza que nuestra provincia carezca de un museo en el cual se sepa reconocer y conocer a personajes ilustres que poblaron estas tierras norteñas. Seguro que ante cualquier iniciativa que se haga dirán el verso de siempre, que se hace necesario contar con el dinero suficiente para poder llevar adelante algún proyecto cuando ya sabemos dónde va ese dinero. Ejemplos: en subsidios para los empresarios de transporte de pasajeros, que dicen carecer del respaldo económico para pago de sueldos, insumos, mas nuevo precio del boleto y que Juan Pueblo se las aguante. En subsidios “no reintegrables” a los municipios para las pocas obras que realizan y para pagar una buena suma de dinero por la actuación de artistas de nivel nacional en alguna fiesta que se hace en la localidad. Resguardar los fondos -tal vez en plazo fijo- ya que cuando hay elecciones hace falta para el traslado de personas a sus actos políticos, el pago de comida y bebida, etc. Tampoco nos debemos olvidar de aquel gobernador que dispuso el pago de miles de dólares por un proyecto del Centro Cívico. ¿Se acuerdan los tucumanos? Comprovincianos, no nos olvidemos de los hombres y mujeres de esta bendita tierra y honrémoslos como a nuestra enseña patria y que el color celeste y blanco no sea únicamente para una fiesta mundialista, sino que también nos sintamos orgullosos de lo que nos identifica como país.

Rubén Roberto Toledo                                                            

Av. Roca 952 - S.M. de Tucumán


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