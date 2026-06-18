Con 115 proyectos, estudiantes tucumanos marcaron un récord de participación en Emprende U 2026
Las propuestas van desde el aprovechamiento del bagazo de caña hasta sistemas de alerta temprana y plataformas de inclusión. En las próximas semanas, los proyectos seleccionados competirán en una semifinal que se realizará en la FACE.
Una gomita para ayudar a estudiantes que atraviesan episodios de ansiedad académica. Un sistema capaz de detectar incendios rurales mediante sensores, energía solar y geolocalización. Vajilla biodegradable fabricada con bagazo de caña para reemplazar descartables de plástico. Y una plataforma digital diseñada para acompañar a docentes y familias de personas con autismo.
Aunque parecen desarrollos surgidos de startups o empresas tecnológicas, todas estas propuestas fueron creadas por estudiantes tucumanos y forman parte de Emprende U 2026, el concurso que impulsa proyectos innovadores de universitarios y escuelas secundarias.
Con 115 proyectos inscriptos: 79 de nivel secundario y 36 universitarios, y 401 participantes, Tucumán se convirtió en la provincia con mayor convocatoria del país, con una ventaja de 44 iniciativas sobre Mendoza. La edición también marcará un hito para la provincia: será la primera participación de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) en el programa.
Cómo llegó Emprende U a Tucumán
Ariel Apichela, de la Secretaria de Desarrollo Tecnológico de la UNT, explicó a LA GACETA que la llegada de Emprende U fue posible gracias a la participación de la universidad en una red de innovación integrada por casas de estudio de distintas provincias.
Según contó, la propuesta nació en Mendoza, una de las universidades que forman parte de esa articulación. “Lo traje al proyecto y se lo presentamos al rector. A partir de ahí empezamos a trabajarlo junto con la Secretaría de Asuntos Estudiantiles”, señaló Apichela.
El funcionario destacó además el papel que tuvo el Ministerio de Educación para ampliar la convocatoria. Lo permitió llegar a escuelas de distintos puntos de la provincia y explica, en gran medida, la fuerte participación de estudiantes secundarios.
Qué preocupa a los jóvenes tucumanos
Más allá de las cifras, las inscripciones ofrecen una radiografía de las problemáticas que hoy movilizan a las nuevas generaciones.
Uno de los temas presentes es la sustentabilidad: muchos equipos desarrollaron propuestas vinculadas con la economía circular y el aprovechamiento de residuos, desde proyectos que utilizan bagazo de caña para fabricar paneles aislantes o vajilla biodegradable hasta iniciativas que transforman neumáticos fuera de uso en muebles y productos urbanos.
La salud también ocupa un lugar destacado, los estudiantes presentaron soluciones relacionadas con la alimentación saludable, el bienestar emocional, la inclusión y el acompañamiento.
La tecnología atraviesa gran parte de las propuestas, los jóvenes exploraron herramientas de inteligencia artificial, automatización y plataformas digitales para resolver problemas cotidianos, mejorar servicios o fortalecer emprendimientos.
Otro rasgo que sobresale es la fuerte presencia de iniciativas inspiradas en recursos y actividades propias de la provincia: la industria azucarera, la producción regional, el patrimonio local y las materias primas disponibles en el territorio aparecen como puntos de partida para generar valor agregado y nuevas oportunidades de desarrollo.
La semifinal de Emprende U se jugará en la UNT
El próximo gran paso será el Bootcamp Semifinal de Emprende U, que se realizará en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNT.
La instancia reunirá a 22 equipos semifinalistas, 11 de la categoría secundaria y 11 de la universitaria, que deberán presentar y defender sus proyectos frente a un jurado integrado por referentes académicos, científicos, empresariales y tecnológicos.
Durante la jornada, los participantes realizarán pitchs, recibirán devoluciones de especialistas y buscarán obtener uno de los lugares disponibles para representar a Tucumán en la final nacional, que se realizará en Rosario el 1 y 2 de agosto.