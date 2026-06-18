Con 115 proyectos, estudiantes tucumanos marcaron un récord de participación en Emprende U 2026

Con 115 proyectos inscriptos: 79 de nivel secundario y 36 universitarios, y 401 participantes, Tucumán se convirtió en la provincia con mayor convocatoria del país, con una ventaja de 44 iniciativas sobre Mendoza. La edición también marcará un hito para la provincia: será la primera participación de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) en el programa.