“La Bohème” despliega su tragedia en el teatro San Martín

En una sinergia entre lo público y lo privado, el Ente Cultural de Tucumán en coproducción con la Fundación para el Desarrollo de las Artes Escénicas (Fundae) estrenarán esta noche, a las 21 en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601), uno de los grandes títulos de la historia de la música lírica mundial: “La Bohème”, la composición en cuatro actos con música de Giacomo Puccini y libreto de Luigi Illica y Giuseppe Giacosa (inspirado en la novela por entregas “Escenas de la vida bohemia”, de Henri Murger), que estará representada por un centenar de artistas. Los socios de Club LA GACETA podrán aprovechar la promoción de 2x1 en entradas.