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“La Bohème” despliega su tragedia en el teatro San Martín

La celebrada ópera de Puccini es una coproducción entre Fundae y el Ente Cultural de la Provincia, con un centenar de artistas en escena.

SOLISTAS. Agustín Dranizarec y Josefina Viejobueno, en “La Bohème”.
SOLISTAS. Agustín Dranizarec y Josefina Viejobueno, en “La Bohème”.
Hace 5 Hs

Tucumán es una de las pocas provincias del interior argentino donde la producción de óperas es una constante, tanto en propuestas que responden a proyectos institucionales oficiales como en el campo independiente, con todos los desafíos que traen las iniciativas de gran envergadura (como lo demanda el género).

En una sinergia entre lo público y lo privado, el Ente Cultural de Tucumán en coproducción con la Fundación para el Desarrollo de las Artes Escénicas (Fundae) estrenarán esta noche, a las 21 en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601), uno de los grandes títulos de la historia de la música lírica mundial: “La Bohème”, la composición en cuatro actos con música de Giacomo Puccini y libreto de Luigi Illica y Giuseppe Giacosa (inspirado en la novela por entregas “Escenas de la vida bohemia”, de Henri Murger), que estará representada por un centenar de artistas. Los socios de Club LA GACETA podrán aprovechar la promoción de 2x1 en entradas.

La trama se ambienta en el París posrevolucionario de la primera mitad del siglo XIX, en un entorno de sueños y bohemia donde la potencia de la juventud y la búsqueda del amor chocan con la pobreza y la falta de recursos, en un entorno de precariedad. Pese a todo, nace el vínculo entre el poeta Rodolfo y la joven costurera Mimí, que evoluciona a uno de los finales más trágicos que haya tenido la ópera.

Estrenada en el Teatro Regio de Turín el 1 de febrero de 1896, con la dirección de Arturo Toscanini, la primera reacción de la crítica y del público fue fría y distante con su planteo. Con el paso del tiempo, se transformó en una de las composiciones más interpretadas y difundidas (ocupa el cuarto lugar de las más elegidas como repertorio), especialmente por la sensibilidad de su partitura y la humanidad descarnada de sus personajes, hasta conformarse en un ejemplo de obra romántica.

Roles protagónicos

Con dirección musical de Ricardo Sbrocco y escénica de Soledad Alastuey y Sebastián Fernández, los roles protagónicos estarán a cargo de los solistas Josefina Viejobueno (Mimí), Agustín Dranizarec (Rodolfo), María Cecilia Vaca Cardoso (Musetta), Marco Matías Safarsi (Marcello), Marcelo Oppedisano (Colline), Andrés Ricardo Guerrero y Agustín Alejo Astigarribia Pesce (alternan como Schaunard), Ariel Eduardo Corroto (Benoit y Alcindoro) y Richard Mendoza (Parpignol).

La gran ópera de Puccini, “La Boheme” inaugurará el Septiembre Musical

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En el despliegue musical intervendrán además la Orquesta y los Coros Estable de Tucumán (con la conducción de Silvio Seballos), y de Niños (dirigido por Andrea Cardozo). La puesta suma a integrantes del Elenco de Variedades, de la Escuela de Circo y del Grupo de Teatro de Adultos Mayores del Ente Cultural; y a bailarines invitados de la Carrera de Danza Contemporánea de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán, en un planteo que reúne a distintas disciplinas escénicas.

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