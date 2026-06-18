De una impresora 3D a la Scaloneta: la historia de los jóvenes que llegaron al "Dibu" Martínez

La pasión por la Selección Argentina suele despertar sueños imposibles. Algunos imaginan jugar un Mundial, otros viajar para seguir al equipo y muchos fantasean con conocer a sus ídolos. Para Francisco Francesch y Leandro Ramírez, dos emprendedores de Mar del Plata, ese sueño tomó un camino inesperado: una idea nacida en un pequeño taller con una impresora 3D terminó llegando hasta Emiliano “Dibu” Martínez y el cuerpo médico de la AFA.