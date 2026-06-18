Mundial 2026

De una impresora 3D a la Scaloneta: la historia de los jóvenes que llegaron al "Dibu" Martínez

Francisco y Leandro diseñaron un protector para dedos con impresión 3D que se viralizó en redes sociales. Días después, recibieron un llamado inesperado de la AFA para colaborar con la recuperación del arquero.

DIBU MARTÍNEZ. Dos jóvenes desarrollaron Artrogrip, un protector fabricado con impresión 3D que llegó hasta el cuerpo médico de la AFA.
DIBU MARTÍNEZ. Dos jóvenes desarrollaron Artrogrip, un protector fabricado con impresión 3D que llegó hasta el cuerpo médico de la AFA. / GOOGLE
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Los emprendedores Francisco Francesch y Leandro Ramírez proveyeron a la AFA en Ezeiza sus protectores 3D 'Artrogrip' para tratar la lesión del arquero 'Dibu' Martínez.
  • Tras sufrir lesiones deportivas, los jóvenes diseñaron un protector 3D. El producto se viralizó en redes y la AFA los contactó de urgencia para adaptarlo al arquero nacional.
  • Los protectores ya forman parte del equipamiento oficial de la Selección, lo que posiciona la innovación tecnológica argentina en el máximo nivel del deporte mundial.
Resumen generado con IA

La pasión por la Selección Argentina suele despertar sueños imposibles. Algunos imaginan jugar un Mundial, otros viajar para seguir al equipo y muchos fantasean con conocer a sus ídolos. Para Francisco Francesch y Leandro Ramírez, dos emprendedores de Mar del Plata, ese sueño tomó un camino inesperado: una idea nacida en un pequeño taller con una impresora 3D terminó llegando hasta Emiliano “Dibu” Martínez y el cuerpo médico de la AFA.

Mientras la fiebre mundialista vuelve a instalarse entre los hinchas argentinos y la atención está puesta en cada movimiento de la Scaloneta en Estados Unidos, la historia de estos jóvenes demuestra que el camino hacia la Selección también puede construirse lejos de una cancha.

Cómo nació Artrogrip, el invento que llamó la atención de la AFA

Francisco y Leandro tienen 21 y 23 años. Practicaban artes marciales, habían jugado al básquet y conocían de cerca un problema frecuente en muchos deportes: las lesiones en los dedos.

EMPRENDEDORES. Francisco Francesch y Leandro Ramírez desarrollaron Artrogrip, un protector fabricado con impresión 3D. EMPRENDEDORES. Francisco Francesch y Leandro Ramírez desarrollaron Artrogrip, un protector fabricado con impresión 3D. / CAPTURA DE PANTALLA

La idea surgió cuando un conocido les propuso desarrollar algún proyecto utilizando impresión 3D. Justo en ese momento, Leandro atravesaba una lesión y comenzó a pensar en una alternativa a las tradicionales cintas deportivas que utilizan los atletas para proteger sus articulaciones.

Lo que parecía una ocurrencia terminó convirtiéndose en meses de trabajo. Diseñaron prototipos, realizaron pruebas, buscaron materiales adecuados y perfeccionaron un producto que bautizaron como Artrogrip.

Cuando finalmente decidieron lanzarlo al mercado, las expectativas eran moderadas. Entre bromas, imaginaban que conseguir algunas ventas durante el primer mes ya sería un éxito. Sin embargo, una publicación en redes sociales y una nota periodística local hicieron que el producto comenzara a viralizarse.

El llamado que parecía una broma

La historia cambió de manera abrupta cuando la lesión de Emiliano Martínez ocupaba buena parte de la agenda deportiva.

Entre amigos, Francisco lanzó una frase que sonaba imposible: “Imaginate que nos llame la AFA por lo del Dibu”.

Horas después, la realidad superó cualquier expectativa. El contacto llegó a través de Marcelo Aztarbe, director de compras de la Asociación del Fútbol Argentino. Al principio pensaron que podía tratarse de una confusión, pero pronto comprobaron que el interés era real: la Selección necesitaba conocer y evaluar sus protectores.

“Me emocioné, como le pasaría a cualquier persona si la llama la AFA”, recordó Francisco.

Una carrera contrarreloj para llegar a la Selección Argentina

Con la delegación argentina próxima a viajar a Estados Unidos, los tiempos apremiaban. Los jóvenes trabajaron durante varias jornadas sin descanso para fabricar distintas medidas y adaptar los protectores a las necesidades del arquero campeón del mundo.

El esfuerzo tuvo recompensa. Finalmente viajaron hasta el predio de Ezeiza para entregar personalmente los Artrogrip al cuerpo médico de la Selección. Allí pudieron explicar el funcionamiento del producto a kinesiólogos y especialistas que acompañan al plantel.

Hoy, los protectores desarrollados por los marplatense forman parte del equipamiento que acompaña a la delegación nacional.

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