OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: obra social en Yerba Buena
Hace 2 Hs

Como afiliado jubilado de la obra social Osecac veo con profunda preocupación la falta de profesionales médicos en el local de Yerba Buena (calle San Lorenzo primera cuadra). No hay servicios de médicos profesionales durante la mañana, y se ha restringido la atención por la tarde del médico cardiólogo: esta situación genera a los afiliados residentes de Yerba Buena, tener que trasladarse hacia San Miguel de Tucumán, con costos de traslado y de tiempo. Espero que se revea esta medida en favor de todos sus afiliados.

Oscar Benito Castillo                                                   

Catamarca 328 - Yerba Buena

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