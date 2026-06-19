Cartas de lectores: obra social en Yerba Buena

Como afiliado jubilado de la obra social Osecac veo con profunda preocupación la falta de profesionales médicos en el local de Yerba Buena (calle San Lorenzo primera cuadra). No hay servicios de médicos profesionales durante la mañana, y se ha restringido la atención por la tarde del médico cardiólogo: esta situación genera a los afiliados residentes de Yerba Buena, tener que trasladarse hacia San Miguel de Tucumán, con costos de traslado y de tiempo. Espero que se revea esta medida en favor de todos sus afiliados.