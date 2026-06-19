La infancia en la era del algoritmo

“Los juguetes servimos para jugar, pero la tecnología sirve para todo”. Esta demoledora frase, pronunciada por Woody en Toy Story 5, sintetiza con precisión uno de los dramas de la infancia contemporánea y la encrucijada cultural en la que nos encontramos. En esta nueva entrega, que promete ser el éxito de las vacaciones de invierno, el enemigo del muñeco vaquero, Buzz Lightyear y Jessie ya no es un vecino cruel, ni un oso de peluche, ni la melancolía inevitable de ver crecer a un niño. El antagonista de la diversión ahora es Lilypad, una tableta inteligente de diseño amigable que secuestra por completo la atención de Bonnie, la niña de la película.
La nueva creación de Pixar deja de ser una simple aventura animada para transformarse en un espejo incómodo de nuestra realidad. El filme despliega una crítica hacia la forma en que los dispositivos electrónicos y sus mecánicas adictivas están desplazando el juego libre, la creatividad y la capacidad de asombro.
La habitación de Bonnie, antes un territorio de infinitas posibilidades lúdicas, se convierte en un espacio en silencio donde la única luz que brilla es el reflejo azul de una pantalla táctil sobre un rostro hipnotizado. Los adultos están, pero también casi tan ausentes como el asombro de la pequeña.
Esta alarmante ficción no hace más que reflejar una urgencia global que esta semana dejó de ser noticia solo en las salas de cine para instalarse en la alta agenda política internacional. El hito más reciente es el ambicioso proyecto de ley impulsado por el gobierno británico, con el que la administración del primer ministro Keir Starmer pretende prohibir por ley el acceso a las redes sociales a todos los menores de 16 años.
La iniciativa británica apunta directamente a gigantes tecnológicos como TikTok, Instagram, Snapchat y X, buscando cortar la exposición de los adolescentes a contenidos nocivos, dinámicas de ciberacoso y algoritmos diseñados para generar dependencia psicológica. Aseguran los funcionarios que la medida no es un acto de censura, sino una intervención de salud pública y una red de seguridad indispensable.
La pretensión de Starmer es una batalla similar a la de los juguetes de ficción, una declaración contra la hiperconectividad prematura, fundamentada en estudios que vinculan el uso desmedido de estas plataformas con el aumento de la ansiedad, la depresión y el aislamiento social en las etapas más vulnerables del desarrollo humano. Replicando el impulso de Australia, país que ya prohibió estas plataformas a los menores desde diciembre de 2025, la propuesta argumenta que la madurez emocional y cognitiva de un joven de 15 años no está preparada para procesar la validación efímera de los “likes” y la toxicidad que impera en los ecosistemas virtuales.
Sin embargo, si la respuesta adulta se limita a confiscar dispositivos sin ofrecer alternativas, se genera un vacío que la apatía terminará por devorar. Por eso, quizás la película de Pixar pueda enseñarnos, a través de la emoción y el juego, algo más que un proyecto de ley. Estimular la creatividad y la empatía en las nuevas generaciones no depende de una prohibición obligatoria, sino de encender su curiosidad por el mundo físico y el juego libre.