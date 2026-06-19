La infancia en la era del algoritmo

La pretensión de Starmer es una batalla similar a la de los juguetes de ficción, una declaración contra la hiperconectividad prematura, fundamentada en estudios que vinculan el uso desmedido de estas plataformas con el aumento de la ansiedad, la depresión y el aislamiento social en las etapas más vulnerables del desarrollo humano. Replicando el impulso de Australia, país que ya prohibió estas plataformas a los menores desde diciembre de 2025, la propuesta argumenta que la madurez emocional y cognitiva de un joven de 15 años no está preparada para procesar la validación efímera de los “likes” y la toxicidad que impera en los ecosistemas virtuales.