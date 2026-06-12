Cuba anunció un paquete de reformas económicas para liberalizar sectores clave en medio de la crisis
Miguel Díaz-Canel adelantó cambios en turismo, comercio exterior, inversión extranjera y sector privado. El gobierno busca desburocratizar la economía y otorgar mayor autonomía a empresas y productores.
Resumen para apurados
- Miguel Díaz-Canel anunció este viernes en Cuba un paquete de reformas económicas para liberalizar y desburocratizar sectores clave en medio de una severa crisis en la isla.
- Ante el impacto de las sanciones de EE.UU., las medidas otorgan autonomía a firmas estatales, eliminan intermediarios de importación y abren el turismo a nuevos actores.
- La reforma busca atraer inversión extranjera, incluso de cubanos en el exterior, y cambiar el esquema de subsidios, marcando una de las mayores transformaciones de la isla.
La economía de Cuba podría encaminarse hacia una de las transformaciones más importantes de los últimos años. El presidente Miguel Díaz-Canel anunció este viernes un amplio paquete de reformas destinadas a liberalizar y desburocratizar distintos sectores productivos, en un contexto marcado por la crisis económica que atraviesa la isla y por la presión ejercida por Estados Unidos.
El anuncio fue realizado por sorpresa y exclusivamente ante medios cubanos. Según explicó el mandatario, las medidas buscan adecuar el funcionamiento del país a "las exigencias de los tiempos actuales", con el objetivo de agilizar y dinamizar la economía, descentralizar decisiones y otorgar mayor autonomía tanto a empresas estatales como a provincias, municipios y actores privados.
"Son tiempos en que hay que cambiar y el país no puede seguir funcionando igual", subrayó Díaz-Canel durante su intervención.
El presidente también defendió la estrategia oficial frente a la situación económica. "El país no está detenido. El país está enfrentando con inteligencia toda esta situación. No todo lo podemos decir tan claramente porque el enemigo está acechando todo lo que hacemos. Nuestra respuesta tiene que ser la de la unidad", afirmó.
Aunque el Gobierno cubano no vinculó estas iniciativas con las negociaciones con Washington, las reformas avanzan en una dirección similar a la que Estados Unidos viene reclamando desde hace años, aunque todavía están lejos de los cambios más profundos que exige la administración del presidente Donald Trump, consignó el diario Clarín.
Apertura en el turismo y cambios en el mercado inmobiliario
Uno de los anuncios más relevantes está relacionado con el turismo, históricamente uno de los motores de la economía cubana. Díaz-Canel confirmó la apertura a "nuevas modalidades" y "nuevos actores" para explotar el parque hotelero de la isla, luego de la retirada total o parcial de importantes cadenas extranjeras para evitar sanciones estadounidenses.
La salida de empresas como Meliá e Iberostar dejó en una situación incierta a unas cincuenta instalaciones hoteleras propiedad del Estado cubano, muchas de ellas gestionadas por Gaviota, una empresa perteneciente al conglomerado militar Gaesa.
El mandatario también adelantó modificaciones en el negocio inmobiliario vinculado al turismo, con cambios en la gestión y la incorporación de nuevos participantes al sector.
Actualmente, el Estado cubano es propietario de los hoteles de la isla, que suman más de 84.000 habitaciones, además de controlar importantes compañías de alquiler de inmuebles.
Más autonomía para empresas estatales
Dentro del paquete de reformas, el Gobierno prevé ampliar la autonomía de las empresas estatales en cuestiones relacionadas con salarios, inversión de utilidades, importaciones, exportaciones, asociaciones con otros actores económicos, diseño de planes de negocio y acceso al mercado cambiario.
Díaz-Canel también anunció la eliminación de las importadoras estatales que actualmente intermedian de forma obligatoria todas las operaciones de comercio exterior. La medida apunta a hacer más dinámico el intercambio comercial. Asimismo, adelantó el fin de las limitaciones para la importación de vehículos.
Reformas para el campo y estímulos a la inversión extranjera
Las transformaciones también alcanzarán al sector agropecuario. Según explicó el presidente, los productores podrán comprar insumos de manera directa, asociarse con distintos actores económicos, disponer de cuentas con respaldo efectivo, participar en el mercado cambiario y acceder a procedimientos administrativos más ágiles.
En paralelo, el Gobierno buscará incentivar la inversión extranjera directa. Díaz-Canel destacó especialmente el rol que podrán desempeñar los cubanos residentes en el exterior, quienes accederán a las mismas condiciones que quienes viven en la isla.
Otro de los objetivos oficiales es avanzar gradualmente en la eliminación de los subsidios a productos para orientar la asistencia estatal hacia un esquema de "subsidio a personas", focalizado en los sectores más vulnerables de la población.