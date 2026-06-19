Números de Oro Los Números de Oro de LA GACETA del 18 de junio de 2026 Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Hace 5 Hs Seguir en Esta nota es de acceso libre. Temas Números de Oro de LA GACETA Tamaño texto Comentarios Lo más popular De una impresora 3D a la Scaloneta: la historia de los jóvenes que llegaron al "Dibu" Martínez Si tenés entre 14 y 16 años, podés acceder a una beca para estudiar un año en Brasil con todo pago Con 115 proyectos, estudiantes tucumanos marcaron un récord de participación en Emprende U 2026 “La Bohème” despliega su tragedia en el teatro San Martín Experiencia en el Hilton: el mañana se piensa hoy en Innovación Sostenible Ranking notas premium “Pato” Gentilini, el arquitecto musical del noroeste que eligió despedirse con una milonga El "poroteo" para la suba del boleto a $1.700 anticipa una votación reñida en el Concejo capitalino Tucumán, los próceres postergados y los garantes de la pobreza Periodismo sin humor y sin crítica, ¿la utopía libertaria? El silencio alrededor de las madres que consumen