Se abre la convocatoria para docentes del 11 al 18 de junio: cuáles son los requisitos

Una vez completada la etapa digital, los interesados asisten a la sede de Jujuy 259 para entregar las carpetas físicas. El horario de atención presencial abarca desde las 8 hasta las 15 horas durante los días hábiles previstos para tal fin. Pérez especifica que el requisito fundamental es el "título docente o el título profesional y luego todos los cursos de capacitación, los proyectos y las experiencias educativas".