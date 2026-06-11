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Se abre la convocatoria para docentes del 11 al 18 de junio: cuáles son los requisitos

La iniciativa busca incorporar profesionales a los jardines, primarias y secundarias que integran el sistema educativo de la ciudad.

Se abre la convocatoria para docentes del 11 al 18 de junio: cuáles son los requisitos
Comunicación de Tucumán
Hace 36 Min

Resumen para apurados

  • La Municipalidad de San Miguel de Tucumán abre del 11 al 18 de junio la inscripción docente para cubrir vacantes en el sistema educativo municipal durante el ciclo 2026.
  • El proceso inicia de forma virtual y sigue con la entrega de carpetas físicas por orden alfabético en Jujuy 259. Está destinado a municipales, sus hijos y graduados locales.
  • La iniciativa, que finaliza el 30 de julio, garantizará la cobertura ordenada de cargos y el fortalecimiento de la calidad educativa en ocho instituciones de la ciudad.
Resumen generado con IA

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán inicia la convocatoria para la conformación de los Padrones Docentes 2026 destinada a cubrir vacantes en establecimientos municipales. Esta instancia permite a los profesionales de la educación inscribirse para horas cátedra, interinatos, suplencias y ascensos jerárquicos durante el próximo ciclo lectivo. 

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El proceso administrativo ocurre de manera virtual entre el 11 y el 18 de junio mediante el portal oficial de la Dirección de Educación. Según declaran las autoridades, la participación queda reservada para empleados municipales, sus hijos y graduados de instituciones educativas del municipio que posean títulos habilitantes.

Inscripción y requisitos

La directora de Educación Municipal, Isabel Amate Pérez, aclara que el trámite comienza con la carga de datos personales en el sitio web de la repartición. Los postulantes deben poseer la documentación profesional correspondiente para ejercer la docencia en los distintos niveles escolares municipales. Al respecto, la funcionaria indica: "Estamos por iniciar el periodo de inscripción y reinscripción para todos aquellos docentes que quieran formar parte del sistema educativo municipal".

Una vez completada la etapa digital, los interesados asisten a la sede de Jujuy 259 para entregar las carpetas físicas. El horario de atención presencial abarca desde las 8 hasta las 15 horas durante los días hábiles previstos para tal fin. Pérez especifica que el requisito fundamental es el "título docente o el título profesional y luego todos los cursos de capacitación, los proyectos y las experiencias educativas".

Cronograma y selección final

La recepción de antecedentes sigue un orden alfabético estricto para garantizar la organización y fluidez en la atención al público. La institución publica un cronograma por letras que los aspirantes deben consultar antes de presentarse en la oficina municipal. "Vamos a compartir un cronograma que es por letra para que podamos hacer esta inscripción de la manera más ordenada posible", afirma Pérez.

La evaluación de las carpetas da lugar a la elaboración de listados provisorios que luego reciben calificaciones definitivas tras un periodo de revisión. Las autoridades estiman que la finalización total del proceso administrativo ocurre hacia el 30 de julio. La funcionaria detalla que "esto aproximadamente va a llevar un mes" de trabajo intenso para consolidar los nuevos registros. El sistema municipal abarca actualmente cuatro jardines, dos escuelas primarias y dos secundarias donde los seleccionados prestarán servicio.

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