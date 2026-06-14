Netflix confirmó "Scooby-Doo: Origins": la serie de acción real que divide a los fans por el perro elegido

Generar un debate en las redes sociales por el aspecto de un cachorro de ficción que habla suena exagerado. ¿Alguien tiene realmente tanto tiempo libre para algo así? La respuesta sería un rotundo “está desquiciado”, pero, aunque no al cien por ciento, la opinión podría modificarse si se conoce quién es el canino en cuestión: Scooby-Do. El personaje animado que marcó a varias generaciones en todo el planeta tendrá una serie con seres vivos en su totalidad, a diferencia de la película que tuvo al perro en formato de dibujo animado acoplado con actores de carne y hueso.