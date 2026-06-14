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Netflix confirmó "Scooby-Doo: Origins": la serie de acción real que divide a los fans por el perro elegido

Ocho episodios dirigidos por Josh Appelbaum y Scott Rosenberg llegarán en 2027 con un elenco completamente humano y un Gran Danés real en el rol protagónico.

DISTINTO. Los seguidores del popular perro no están conformes con el animal elegido para la acción real.
DISTINTO. Los seguidores del popular perro no están conformes con el animal elegido para la acción real.
Hace 6 Min

Resumen para apurados

  • Netflix confirmó para 2027 la serie de acción real "Scooby-Doo: Origins", que genera polémica entre los fanáticos en redes sociales por el aspecto del perro elegido.
  • La producción de ocho episodios, dirigida por Appelbaum y Rosenberg, usará un Gran Danés real en vez de CGI. Narra cómo Shaggy y Daphne conocen al cachorro en un campamento.
  • Esta entrega busca revitalizar la franquicia explorando los orígenes del grupo y plantea un debate sobre la fidelidad de las adaptaciones de clásicos animados al cine real.
Resumen generado con IA

Generar un debate en las redes sociales por el aspecto de un cachorro de ficción que habla suena exagerado. ¿Alguien tiene realmente tanto tiempo libre para algo así? La respuesta sería un rotundo “está desquiciado”, pero, aunque no al cien por ciento, la opinión podría modificarse si se conoce quién es el canino en cuestión: Scooby-Do. El personaje animado que marcó a varias generaciones en todo el planeta tendrá una serie con seres vivos en su totalidad, a diferencia de la película que tuvo al perro en formato de dibujo animado acoplado con actores de carne y hueso.

Hace pocas horas Netflix, plataforma que creó el programa, publicó un breve avance de apenas 12 segundos. En el que se ve a uno de los protagonistas y al cachorro. A algunos fans de la serie original, creada por Joe Ruby y Ken Spears, no les convence el perro elegido. "Scobby es un Gran Danés. ¿Cómo fastidian algo tan simple?", escribió una persona en Instagram. Otro aficionado a los perros sugería, muy atinadamente, que el animal se parece más a un labrador que a un Gran Danés.

"Es una serie sobre un perro que habla. Y es de acción real, lo que significa que no habrá un perro parlante hecho por ordenador. ¿A quién le importa si no es el cachorro de gran danés 'perfecto' que todos creen que debería ser?", escribió otro con tono más benévolo. Prevista para 2027, la serie de ocho episodios de Netflix 'Scooby-Doo: Origins' está dirigida por Josh Appelbaum y Scott Rosenberg. El actor de voz Frank Welker, que pone voz a Scooby desde 2002, retomará su papel como la estrella de cuatro patas de la serie.

De qué se tratará

La sinopsis dice: "Durante su último verano en el campamento, los viejos amigos Shaggy (Hagen) y Daphne (Grace) se ven envueltos en un inquietante misterio en torno a un cachorro de gran danés, solo y perdido, que podría haber sido testigo de un asesinato sobrenatural. Junto con la pragmática y científica chica del pueblo, Velma (Fortson), y el chico nuevo, raro pero muy guapo, Freddy (Jenkins), se proponen resolver el caso que arrastra a cada uno de ellos a una siniestra pesadilla que amenaza con sacar a la luz todos sus secretos".

En un clip publicado en redes sociales se ve a una joven versión del querido sabueso investigador corriendo por el bosque y conociendo a Shaggy por primera vez.

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