Conflicto en Medio Oriente: con incentivos económicos, Teherán resigna el plan nuclear

Según el texto publicado por las autoridades estadounidenses, Teherán se compromete a diluir sus reservas de uranio altamente enriquecido -bajo supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)- en el marco de negociaciones de dos meses posteriores a la firma del protocolo. Washington se compromete a facilitar la creación de un fondo de 300.000 millones de dólares para la reconstrucción y el desarrollo de Irán en caso de acuerdo definitivo. Teherán también estaría autorizado a reanudar sus ventas de petróleo desde la firma del protocolo. Todas las sanciones serían levantadas en caso de acuerdo definitivo al término de las negociaciones.