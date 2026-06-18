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Conflicto en Medio Oriente: con incentivos económicos, Teherán resigna el plan nuclear

Se reabre el paso de Ormuz y Estados Unidos impulsará un fondo de reconstrucción para Irán.

Irán se compromete a comenzar la reapertura del estrecho de Ormuz
Irán se compromete a comenzar la reapertura del estrecho de Ormuz
Hace 5 Hs

EVIAN, Francia.- Irán se compromete a no fabricar nunca más armas nucleares y a comenzar la reapertura del estrecho de Ormuz, mientras que Estados Unidos acepta un paquete de incentivos financieros que incluye el levantamiento de sanciones y un fondo de reconstrucción valuado en 300.000 millones de dólares, según un documento que detalla los términos del acuerdo marco entre Estados Unidos e Irán.

El acuerdo global de Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra -que ya lleva cuatro meses-, difundido en la cumbre del G7, que se realiza en la ciudad francesa alpina de Evian, prevé que Teherán renuncie a la bomba atómica a cambio de incentivos económicos para cumplirlo.

Altos funcionarios estadounidenses leyeron el documento en una conferencia telefónica, luego de días de incertidumbre sobre lo que realmente incluía el acuerdo que el presidente Donald Trump anunció el domingo.

Este entendimiento preliminar entre ambos países será seguido de 60 días de negociaciones sobre un pacto definitivo, tras lo cual Trump dijo que Washington podría volver a “bombardear” si Irán no acepta. Irán podrá volver a vender petróleo una vez que el memorando sea firmado.

Protocolo de acuerdo

El protocolo acordado entre Estados Unidos e Irán tiene aún puntos por resolver.

Supervisión, sanciones y compromisos

Según el texto publicado por las autoridades estadounidenses, Teherán se compromete a diluir sus reservas de uranio altamente enriquecido -bajo supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)- en el marco de negociaciones de dos meses posteriores a la firma del protocolo. Washington se compromete a facilitar la creación de un fondo de 300.000 millones de dólares para la reconstrucción y el desarrollo de Irán en caso de acuerdo definitivo. Teherán también estaría autorizado a reanudar sus ventas de petróleo desde la firma del protocolo. Todas las sanciones serían levantadas en caso de acuerdo definitivo al término de las negociaciones.

¿Quién va a firmar?

Se prevé que el jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, y el vicepresidente estadounidense, JD Vance, firmen el acuerdo. Pero la diplomacia iraní afirmó que estudia la posibilidad de que firmen los dos presidentes, el iraní Masud Pezeshkian y el estadounidense Donald Trump. “No es el tipo de documento que yo debería firmar”, dijo Trump desde la cumbre del G7 en la ciudad de Evian.

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Israel recibió “una copia” del protocolo de acuerdo

Washington envió a Israel una copia del protocolo de acuerdo con Irán, dijo Trump. Añadió que este memorando de entendimiento “se firmará pronto”, después de anuncios de que se firmaría mañana.

Bombardeos israelíes en Líbano

Las fuerzas israelíes bombardearon ayer varias zonas en el sur de Líbano, sobre todo la zona de de Nabatiyeh. La ofensiva de Israel contra Hezbollah, aliado de Irán, ha disminuido en intensidad tras el anuncio del acuerdo el lunes, pero aun así ha dejado cinco muertos desde entonces. El ejército iraní advirtió de una “respuesta severa” si Israel no ponía fin a “sus agresiones”.

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Hezbollah dice que es una “gran victoria” de Teherán

El jefe del grupo libanés proiraní Hezbolá, Naim Kassem, felicitó “al pueblo iraní, a la resistencia y a los pueblos (...) sedientos de independencia y libertad por esta gran victoria”, y llamó a aprovecharla en Líbano para “expulsar a Israel”. Señaló que las negociaciones con Israel deberían limitarse a la “seguridad mutua” y rechazó incluir el desarme del grupo chiita entre las condiciones.

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