Qué efectos tendrá El Niño más potente en 100 años y cómo impactará en el clima

En el ámbito meteorológico y ecológico, el panorama es complejo. Los expertos anticipan que El Niño suprimirá la formación de tormentas en la temporada de huracanes del Atlántico debido al aumento de la cizalladura del viento. Sin embargo, la menor cantidad de ciclones no reduce el riesgo, ya que las perturbaciones que logren desarrollarse podrían causar daños catastróficos. En contraste, el Océano Pacífico experimentará el efecto opuesto, alimentando frentes más numerosos y fuertes. Paralelamente, los ecosistemas marinos sufrirán una presión extrema por el aumento de la temperatura del agua, provocando el blanqueamiento masivo de los arrecifes de coral que ya se encuentran debilitados por el cambio climático.