La otra victoria de Argentina: cómo el debut mundialista enterró el fantasma de las lesiones

Resumen para apurados
- Argentina goleó a Argelia en su debut del Mundial 2026 en Kansas para iniciar el torneo y despejar el temor por las lesiones de varios de sus futbolistas clave.
- Tras una preparación con varios lesionados, recuperados como Montiel, Molina y Martínez jugaron con éxito, mientras Tagliafico y Paredes continúan bajo cuidados médicos.
- El óptimo estado físico da tranquilidad a Scaloni para planificar el partido ante Austria, donde se prevé la vuelta de los últimos futbolistas que siguen en recuperación.
La goleada sobre Argelia no solo dejó sonrisas por el resultado y la actuación colectiva en un debut soñado, sino que también trajo alivio. Después de una preparación convulsionada por la cantidad de lesionados y futbolistas tocados con los que la Selección Argentina aterrizó en Kansas, el estreno mundialista terminó despejando gran parte de las preocupaciones del cuerpo técnico y generó una cuota de tranquilidad de cara a lo que viene en la Copa del Mundo.
Varios jugadores que habían llegado entre algodones o con escaso ritmo de competencia sumaron minutos y respondieron sin inconvenientes físicos, un aspecto que Lionel Scaloni y su entorno seguían con especial atención desde antes del inicio del torneo.
El lateral derecho fue, en ese sentido, una de las principales novedades de la jornada. Era el sector más afectado y el que mayor incertidumbre generaba en la previa. El cuerpo técnico había convocado a Nicolás Capaldo y Agustín Giay, quienes incluso tuvieron participación en los amistosos preparatorios ante las dudas físicas de Gonzalo Montiel y Nahuel Molina.
Sin embargo, el debut trajo certezas. Montiel, recientemente recuperado de un desgarro, fue titular y completó el primer tiempo. Luego ingresó Molina, que no había podido disputar los encuentros previos por una lesión muscular. La planificación de repartir 45 minutos para cada uno se cumplió sin sobresaltos y dejó conformidad en el cuerpo técnico.
Otro foco de atención estuvo puesto en Emiliano Martínez. El arquero llegó al Mundial con una fractura en el dedo anular de la mano derecha y era uno de los casos que más inquietud generaba dentro de la columna vertebral del equipo. No obstante, el “Dibu” respondió con normalidad, no evidenció limitaciones y volvió a mantener el arco en cero.
También sumaron minutos Nicolás González y Julián Álvarez. El primero había encendido alarmas por una sobrecarga muscular en la previa, mientras que el delantero arribó con lo justo por una inflamación en el tobillo izquierdo y comenzó el partido en el banco. Ambos ingresaron en el complemento, disputaron más de media hora y respondieron en buenas condiciones físicas. En el caso de Álvarez, la falta de ritmo fue lógica, aunque su evolución dejó sensaciones positivas en la delegación.
Dos nombres que apuntan a la recuperación
Los únicos futbolistas que no tuvieron acción y continúan enfocados en su recuperación son Nicolás Tagliafico y Leandro Paredes, quienes tienen como objetivo llegar en condiciones al próximo compromiso ante Austria.
El lateral izquierdo quedó al margen del debut por un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda sufrido en los días previos al Mundial. Si bien el cuerpo técnico mantiene la expectativa de contar con él en la segunda fecha, su presencia dependerá de la evolución en los próximos días.
Por su parte, Paredes ya recibió el alta médica de la lesión muscular en el isquiotibial que arrastraba desde la Copa Libertadores. Sin embargo, fue preservado por precaución y ni siquiera integró la rotación ante Argelia. La idea es llevarlo de manera progresiva para que llegue en plenitud al duelo del próximo lunes.