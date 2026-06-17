La otra victoria de Argentina: cómo el debut mundialista enterró el fantasma de las lesiones

La goleada sobre Argelia no solo dejó sonrisas por el resultado y la actuación colectiva en un debut soñado, sino que también trajo alivio. Después de una preparación convulsionada por la cantidad de lesionados y futbolistas tocados con los que la Selección Argentina aterrizó en Kansas, el estreno mundialista terminó despejando gran parte de las preocupaciones del cuerpo técnico y generó una cuota de tranquilidad de cara a lo que viene en la Copa del Mundo.