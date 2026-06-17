Ronaldo se rindió ante Messi tras su récord en el Mundial: “Es el mejor jugador de todos los tiempos”
Luego del histórico debut de Lionel Messi en el Mundial 2026, Ronaldo Nazário elogió al capitán argentino, celebró que haya superado sus marcas y aseguró que ya no hay discusión sobre quién es el mejor futbolista de la historia.
Resumen para apurados
- Tras el debut de Lionel Messi en el Mundial 2026 en EE.UU., el exfutbolista brasileño Ronaldo lo calificó como el mejor de la historia luego de que superara sus récords goleadores.
- El elogio ocurrió luego de que Messi anotara tres goles ante Argelia en el debut, alcanzando los 16 tantos mundialistas y superando la histórica marca del exdelantero brasileño.
- Este intercambio de elogios supera la histórica rivalidad entre Argentina y Brasil, consolidando el legado de Messi mientras lidera a su selección en la defensa del título mundial.
El estreno de Lionel Messi en el Mundial 2026 no solo provocó una ola de elogios en Argentina. Su actuación ante Argelia también generó repercusiones en Brasil, donde una de las máximas leyendas de la historia del fútbol decidió rendirse ante la evidencia.
Ronaldo Nazário, campeón del mundo en 1994 y 2002 y considerado uno de los mejores delanteros de todos los tiempos, no dudó al analizar la actuación del capitán argentino luego del hat-trick que lo catapultó a la cima de los goleadores históricos de los Mundiales.
“Es hora de que el mundo deje de esconderse y acepte el hecho de que Messi es el mejor jugador de todos los tiempos”, aseguró "O Fenómeno", en una declaración que rápidamente recorrió el planeta y que llamó la atención por provenir de una de las mayores figuras de la historia del fútbol brasileño.
Los récords pasan, Messi queda
El reconocimiento adquiere todavía más relevancia porque Messi acaba de superar una de las marcas que pertenecían a Ronaldo en la Copa del Mundo. Sin embargo, lejos de mostrarse molesto, el exdelantero tomó la situación con absoluta naturalidad.
“Los récords están hechos para ser rotos”, explicó. Y agregó que no le sorprende que sea precisamente el argentino quien continúe derribando registros históricos.
La actuación del rosarino en el debut albiceleste volvió a desafiar cualquier lógica. A pocos días de cumplir 39 años, marcó tres goles, lideró a la Selección en la victoria sobre Argelia y alcanzó los 16 tantos mundialistas, una cifra que lo colocó en la cima de la tabla histórica de artilleros.
Para Ronaldo, el aspecto más impresionante no son los números, sino la vigencia. El brasileño destacó la capacidad de Messi para seguir siendo decisivo casi dos décadas después de haber disputado su primera Copa del Mundo.
“Cada vez que pisa una cancha todo se vuelve histórico y elegante”, afirmó, resaltando la facilidad con la que el argentino continúa marcando diferencias en el máximo nivel competitivo.
Además de elogiar al capitán, Ronaldo también se refirió a las posibilidades de la Selección Argentina en el torneo. Consideró que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni mantiene intacta la condición de candidato gracias a la base que conquistó el título en Qatar 2022 y a la presencia de futbolistas que siguen atravesando un gran momento.
La respuesta de Messi a una leyenda de Brasil
La admiración fue correspondida por Messi. “Ronaldo fue uno de los más grandes que vi jugar”, dijo el capitán argentino, quien recordó la influencia que tuvo el brasileño en una generación entera de futbolistas.
También le quitó importancia al hecho de haber superado algunas de sus estadísticas históricas. Para Messi, el legado de Ronaldo trasciende cualquier cifra y ocupa un lugar privilegiado entre los grandes nombres del fútbol mundial.
El intercambio de elogios entre ambos simboliza mucho más que un simple reconocimiento entre colegas. Se trata del respeto mutuo entre dos futbolistas que marcaron épocas distintas y que lograron trascender las rivalidades históricas entre Argentina y Brasil.
Mientras Messi continúa ampliando su leyenda en Estados Unidos, Ronaldo observa desde afuera y disfruta de un fenómeno que conoce mejor que nadie: el de los jugadores capaces de desafiar al tiempo y convertir cada partido en un capítulo de la historia del fútbol.