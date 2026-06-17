Messi descartó jugar el Mundial 2030: la contundente respuesta tras su histórico debut con Argentina

El rosarino completó un partido descomunal en poco más de 80 minutos y alcanzó una serie de marcas que lo consolidan como una de las figuras más trascendentes que haya visto una Copa del Mundo. Con su hat-trick llegó a los 16 goles mundialistas e igualó el récord del alemán Miroslav Klose como máximo anotador histórico del torneo. Además, se convirtió en el primer futbolista en disputar seis Copas del Mundo y también en el jugador más veterano en marcar en la competencia.