Messi descartó jugar el Mundial 2030: la contundente respuesta tras su histórico debut con Argentina
Luego de marcar un hat-trick ante Argelia y alcanzar a Miroslav Klose como máximo goleador histórico de los Mundiales, Lionel Messi fue consultado sobre la posibilidad de disputar una séptima Copa del Mundo. Su respuesta no dejó lugar a dudas.
Resumen para apurados
- Lionel Messi descartó jugar el Mundial 2030 tras debutar con un triplete para Argentina ante Argelia en el Mundial 2026, priorizando su presente físico y edad.
- Con tres goles ante Argelia, Messi igualó el récord de Miroslav Klose como máximo goleador de los Mundiales y se convirtió en el primer jugador en disputar seis ediciones.
- El Mundial 2026 se perfila como el cierre de la carrera de Messi en la Selección, con el objetivo de revalidar el título de Qatar y competir al máximo nivel físico.
Lionel Messi volvió a demostrar que el paso del tiempo parece no afectarlo. En el debut de Argentina en el Mundial 2026, el capitán firmó una actuación memorable al convertir tres goles en la victoria frente a Argelia y reescribir, una vez más, los libros de historia del fútbol.
El rosarino completó un partido descomunal en poco más de 80 minutos y alcanzó una serie de marcas que lo consolidan como una de las figuras más trascendentes que haya visto una Copa del Mundo. Con su hat-trick llegó a los 16 goles mundialistas e igualó el récord del alemán Miroslav Klose como máximo anotador histórico del torneo. Además, se convirtió en el primer futbolista en disputar seis Copas del Mundo y también en el jugador más veterano en marcar en la competencia.
¿Messi puede llegar al Mundial 2030?
El nivel exhibido por Messi despertó inmediatamente una pregunta inevitable: ¿puede llegar al Mundial 2030? La próxima edición se disputará dentro de cuatro años y el argentino tendría 42 cuando ruede la pelota.
Sin embargo, el propio delantero se encargó de apagar cualquier ilusión. Consultado sobre esa posibilidad, primero sonrió y luego respondió con contundencia: “No, no, eso sí que no, ja”. La frase provocó risas entre los presentes, pero dejó en claro que, al menos por ahora, no contempla extender su carrera internacional hasta una séptima Copa del Mundo.
Lejos de pensar en el largo plazo, Messi aseguró que toda su energía está puesta en el desafío actual. El capitán dejó en claro que su objetivo es intentar repetir la hazaña conseguida en Qatar 2022 y llevar nuevamente a Argentina a una final mundialista, programada para el 19 de julio en Nueva Jersey.
Aun así, su respuesta no contradice declaraciones anteriores. En varias oportunidades sostuvo que seguirá jugando mientras se sienta competitivo y mientras “las piernas le digan basta”. Sin embargo, esta vez dio a entender que el límite parece estar mucho más cerca y que el Mundial 2026 podría representar el último gran capítulo de su historia con la camiseta albiceleste.
Más allá de las especulaciones sobre el futuro, Messi también analizó el presente de la Selección. Destacó que el grupo mantiene la misma ambición de siempre y que, pese a los éxitos acumulados en los últimos años, nadie se relaja. “Cada vez es más difícil competir porque todas las selecciones están mejor preparadas”, reconoció.
En ese sentido, remarcó que la meta del plantel es clara: disputar los ocho partidos posibles y pelear por el título hasta el final. “Queremos competir hasta donde nos dé”, afirmó.
El elogio de Haaland a Messi
Su exhibición frente a Argelia generó repercusión en todo el mundo. Uno de los elogios más llamativos llegó desde las redes sociales de Erling Haaland, quien definió la actuación del argentino con una sola palabra: “Demente”. También el entrenador del conjunto africano reconoció la superioridad de Argentina y admitió que el nivel mostrado por Messi estuvo “en otra dimensión”.
Por ahora, el foco está puesto exclusivamente en el Mundial 2026. Y aunque el propio Messi cerró la puerta a una presencia en 2030, sus actuaciones siguen alimentando una sensación que parece repetirse torneo tras torneo: mientras él esté en la cancha, cualquier límite parece imposible de establecer.