Algún día contaremos esta leyenda

Nuestra obligación, ya ancianos de la tribu, será reunir a los chicos alrededor de la fogata y reiterarles la leyenda. Les hablaremos de un tipo mágico que nos petrificó la sonrisa. De un prodigioso artista que destiló felicidad y belleza por partes iguales. Recordaremos noches como esta. Nos creerán porque los archivos nos avalan, pero sobre todo por el brillo que contagiaremos con la mirada. Emergerá allí el Messi milagrero.