Celebración austera: ¿cuánto se gastará para el Día del Padre?

¿Cuánto será el gasto promedio del regalo para el Día del Padre? La celebración del domingo será tan austera como la situación microeconómica de la Argentina. Según un diagnóstico de Focus Market, la proyección de gasto promedio por regalo para el Día del Padre será de $62.000. “De cara al Día del Padre, las promociones, ofertas y descuentos se consolidan como una de las principales herramientas para estimular el consumo en un contexto de demanda cautelosa. Los comercios buscan atraer compradores mediante rebajas, cuotas sin interés y beneficios combinados, con el objetivo de incrementar el volumen de ventas y mejorar la rotación de stock. Para los consumidores, estas acciones representan una oportunidad para anticipar compras y acceder a mejores precios”, indicó Damián Di Pace, director de la Consultora Focus Market.