Celebración austera: ¿cuánto se gastará para el Día del Padre?

¿Cuánto será el gasto promedio del regalo para el Día del Padre? La celebración del domingo será tan austera como la situación microeconómica de la Argentina. Según un diagnóstico de Focus Market, la proyección de gasto promedio por regalo para el Día del Padre será de $62.000. “De cara al Día del Padre, las promociones, ofertas y descuentos se consolidan como una de las principales herramientas para estimular el consumo en un contexto de demanda cautelosa. Los comercios buscan atraer compradores mediante rebajas, cuotas sin interés y beneficios combinados, con el objetivo de incrementar el volumen de ventas y mejorar la rotación de stock. Para los consumidores, estas acciones representan una oportunidad para anticipar compras y acceder a mejores precios”, indicó Damián Di Pace, director de la Consultora Focus Market.
“Con estabilidad de precios e inflación en descenso este año notamos una demanda mucho más cautelosa en la previa al Día del Padre. A diferencia de otras campañas, el consumidor está comparando más, esperando últimos descuentos, y priorizando compras en los días previos”, acotó el analista del mercado.
Precios
A partir del relevamiento realizado por Focus Market de diferentes regalos que se pueden encontrar en Marketplace, esos obsequios van desde los $10.000 a los $60.000:
- En el rango de $10.000 a $20.000 podes encontrar: mate y bombilla, botella de agua metal 540ml, taza cerámica con foto impresa, y set asador: funda eco cuero, tabla, cuchillo y tenedor.
- Si estás dispuesto a gastar entre $30.000 y $40.000, podés encontrar: copa de vino en estuche, set matero: bolso, termo, mate, azucarera y yerbera, remera de algodón peinado con inscripción Día del Padre, y desayuno con mate, y pastelería dulce/salada casera.
- Y por último dentro del rango de $50.000 a $60.000 podés regalarle a papá: un mini metegol 50x30x9cm, vino de primera marca y copa, box: vino y conservas, y billetera de eco cuero.
“Los comercios están profundizando su alianza con tarjetas de crédito de bancos y billeteras digitales como una herramienta clave para potenciar las ventas durante el Día del Padre. La combinación de descuentos exclusivos, reintegros, cuotas y promociones segmentadas permite ampliar el acceso de los usuarios a bienes y servicios, al tiempo que mejora la experiencia de compra. Esta estrategia contribuye a captar demanda y diferenciar la oferta comercial, sino que también favorece un mayor volumen de transacciones”, señaló Di Pace.