Muerte de Gaspi: su padre asegura que el choque de helicópteros en Río "no fue un accidente"

La muerte de Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, continúa generando conmoción en Argentina y en las redes sociales. En medio del dolor por la pérdida, su padre, Ricardo Héctor Prim, aseguró que no cree que el choque de helicópteros ocurrido en Río de Janeiro haya sido un accidente y compartió publicaciones que plantean distintas teorías sobre lo sucedido.