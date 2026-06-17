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Muerte de Gaspi: su padre asegura que el choque de helicópteros en Río "no fue un accidente"

Tras la muerte de su hijo, Ricardo Héctor Prim compartió en redes sociales publicaciones con teorías que apuntan a un posible atentado y generaron un fuerte debate entre sus seguidores.

“Para mí fue un atentado”: la declaración del padre de Gaspi tras su muerte en Brasil
“Para mí fue un atentado”: la declaración del padre de Gaspi tras su muerte en Brasil Revista Gente
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tras la muerte del youtuber argentino Gaspi en un choque de helicópteros en Río de Janeiro, su padre aseguró que sospecha que el hecho no fue un accidente sino un atentado.
  • El siniestro ocurrió cuando la nave colisionó con otra y cayó sobre una avenida. El padre del joven difundió en redes diversas teorías conspirativas que involucran a Oliver Tree.
  • La hipótesis del atentado, aunque carece de pruebas verificadas, generó un fuerte debate en redes y conmoción entre los millones de seguidores del popular creador de contenido.
Resumen generado con IA

La muerte de Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, continúa generando conmoción en Argentina y en las redes sociales. En medio del dolor por la pérdida, su padre, Ricardo Héctor Prim, aseguró que no cree que el choque de helicópteros ocurrido en Río de Janeiro haya sido un accidente y compartió publicaciones que plantean distintas teorías sobre lo sucedido.

"Infinita tristeza": el conmovedor mensaje del padre de Gaspi tras la muerte del youtuber

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El creador de contenido falleció el domingo por la mañana cuando la aeronave en la que viajaba colisionó con otro helicóptero y cayó sobre la avenida das Américas, en el barrio de Recreio dos Bandeirantes. En el mismo vuelo también se encontraban el cantante estadounidense Oliver Tree, el realizador audiovisual Lucas Vignale y el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves.

Según los testimonios de quienes presenciaron el hecho, ambas aeronaves se precipitaron sobre una de las avenidas más transitadas de la zona. La que transportaba a Gaspi explotó tras impactar contra el suelo.

El padre de Gaspi difundió teorías sobre un posible atentado

A través de sus redes sociales, Ricardo Prim recordó a su hijo con fotografías familiares y mensajes cargados de emoción. En una de las publicaciones escribió: “Gaspi, te quiero siempre”, acompañando imágenes de distintos momentos compartidos durante la infancia y juventud del youtuber.

Sin embargo, además de los homenajes, también expresó sus dudas sobre las causas del siniestro. En declaraciones periodísticas afirmó que no descarta otras hipótesis detrás de la tragedia.

“No se sabe si fue un accidente o un atentado. Yo no conocía al cantante norteamericano que estuvo con él, pero me hacen llegar muchos datos y yo creo que no fue un accidente. Para mí fue un atentado”, sostuvo.

Las declaraciones tuvieron repercusión luego de que compartiera en sus perfiles distintos videos de influencers y usuarios de redes sociales que vinculaban el hecho con presuntas teorías conspirativas relacionadas con Oliver Tree y su actividad artística.

Entre los contenidos difundidos aparecieron publicaciones que sugerían que tanto el músico estadounidense como Gaspi habrían sido víctimas de un ataque deliberado. Sin embargo, los videos compartidos no presentaban pruebas ni fuentes verificadas que respaldaran esas afirmaciones.

Los mensajes de despedida para recordar a Gaspi

Más allá de las especulaciones, gran parte de las publicaciones realizadas por Ricardo Prim estuvieron dedicadas a recordar momentos felices junto a su hijo. Entre las imágenes compartidas se destacaron fotografías familiares, escenas de humor y encuentros cotidianos que reflejaban el vínculo entre ambos.

Una de las postales mostraba a padre e hijo sonriendo dentro de la librería de su propiedad, mientras que otras los retrataban haciendo gestos y bromas frente a la cámara.

La muerte de Gaspi provocó una fuerte reacción entre sus seguidores, quienes continúan expresando mensajes de apoyo a la familia y recordando el legado que dejó como una de las figuras más populares de las plataformas digitales argentinas.

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