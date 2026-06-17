EconomíaNoticias económicas

Impuesto a las Ganancias: de cuánto será el mínimo no imponible a partir de julio de 2026

Con las modificaciones semestrales dispuestas en las que se tiene en cuenta el acumulado del período anterior, lo sueldos que no pagan esta carga fiscal aumentarán en julio.

Cuáles serían los nuevos montos no imponibles para julio de 2026
Cuáles serían los nuevos montos no imponibles para julio de 2026 (Imagen Web)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno argentino actualizará en julio de 2026 el mínimo no imponible de Ganancias según la inflación, elevando el piso salarial para tributar en la cuarta categoría.
  • La medida responde al ajuste semestral. Con una inflación proyectada del 17%, el piso neto para un soltero sin hijos subirá de 2,49 millones de pesos a cerca de 2,9 millones.
  • Este ajuste evitará que las subas salariales nominales aumenten la carga tributaria de los empleados, aliviando el impacto de la inflación en los ingresos de la clase media.
Resumen generado con IA

El Impuesto a las Ganancias, que en el último tiempo sufrió modificaciones por la disposición del Gobierno Nacional eximiendo a los alquileres (primera categoría) de sus afectaciones, recibirá una actualización semestral. En esta oportunidad, se espera que las escalas y deducciones de la cuarta categoría de esta carga fiscal se ajusten, lo que elevará el ingreso mínimo a partir del cual los trabajadores en relación de dependencia comienzan a tributar.

Los 150 impuestos que asfixian al contribuyente y frenan la economía en Argentina

Los 150 impuestos que asfixian al contribuyente y frenan la economía en Argentina

La cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, que grava los ingresos derivados del trabajo en relación de dependencia, jubilaciones, pensiones y los honorarios de directores de empresas o profesiones liberales, recibirá cambios que establecerán el nuevo piso por el cual los asalariados no deberán rendir cuentas a sus empleadores. Esta actualización se hará conforme a la normativa realizada el año pasado, en la cual se estableció un ajuste de escalas en función de la inflación del semestre anterior.

Proyecciones y nuevo mínimo no imponible

Para junio, el último mes del semestre fiscal, las proyecciones privadas estiman un índice de inflación en un número cercano al 2%. Con este dato, el acumulado del primer semestre se establecería en el orden del 16,5%/17%, lo que determinaría que el nuevo mínimo no imponible de la cuarta categoría suba a alrededor de los $2,9 millones en el caso de un trabajador soltero y sin hijos.

El porcentaje estimado por especialistas tributarios servirá como referencia para actualizar deducciones y escalas de impuestos, modificación que comenzará a regir para salarios percibidos desde el inicio del nuevo semestre, en julio. Para el actual período, el piso mensual para comenzar a pagar es de $2.490.037,88 netos, aproximadamente $3.000.046 brutos para personas sin cargas de familia. Con el ajuste, el bruto subiría a alrededor de $3,49 millones, según indicaron desde el medio Ámbito Financiero.

Las escalas estimadas para el nuevo semestre

El portal económico citado realizó una escala estimada de los pisos del Impuesto a las Ganancias, a la espera de la publicación oficial de la inflación de junio por parte del Indec:

  • Soltero sin hijos: Bruto: $3.495.000 – Neto: $2.900.000
  • Casado sin hijos: Bruto: $4.062.000 – Neto: $3.371.000
  • Casado con dos hijos: Bruto: $4.644.000 – Neto: $3.847.000
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Fueron días complicados”: Lionel Messi reveló por qué lloró tras el primer gol con Argelia
1

“Fueron días complicados”: Lionel Messi reveló por qué lloró tras el primer gol con Argelia

¿Lloró después del gol? la emoción de Messi tras marcarle a Argelia en el debut de Argentina
2

¿Lloró después del gol? la emoción de Messi tras marcarle a Argelia en el debut de Argentina

Messi volvió a ganarle al tiempo y fue el faro de Argentina en su exitoso debut en el Mundial 2026
3

Messi volvió a ganarle al tiempo y fue el faro de Argentina en su exitoso debut en el Mundial 2026

Tras ser figura contra Argelia, Messi explicó por qué lloró en pleno partido: Pasé unos días difíciles
4

Tras ser figura contra Argelia, Messi explicó por qué lloró en pleno partido: "Pasé unos días difíciles"

Video: así fueron los tres goles de Lionel Messi en la goleada de la selección argentina contra Argelia
5

Video: así fueron los tres goles de Lionel Messi en la goleada de la selección argentina contra Argelia

Ranking notas premium
La Corte dejó firme el castigo al camarista Moisá y fustigó sus alusiones al nazismo
1

La Corte dejó firme el castigo al camarista Moisá y fustigó sus alusiones al nazismo

Alberdi y Famaillá: dos ciudades, las mismas sombras narco
2

Alberdi y Famaillá: dos ciudades, las mismas sombras narco

Paradojas tucumanas de la “vieja” y la “nueva” política
3

Paradojas tucumanas de la “vieja” y la “nueva” política

La UCR de Tucumán tiene fecha para la interna, pero las tensiones no se disipan
4

La UCR de Tucumán tiene fecha para la interna, pero las tensiones no se disipan

Los 150 impuestos que asfixian al contribuyente y frenan la economía en Argentina
5

Los 150 impuestos que asfixian al contribuyente y frenan la economía en Argentina

Más Noticias
Quién es Sofía Ferrari y por qué dice que la sostenibilidad dejó de ser una tendencia para convertirse en una condición para competir

Quién es Sofía Ferrari y por qué dice que la sostenibilidad dejó de ser una tendencia para convertirse en una condición para competir

En la UNT esperan un nuevo calendario de elecciones para elegir rector

En la UNT esperan un nuevo calendario de elecciones para elegir rector

Austria se hizo fuerte y venció a Jordania en el grupo de Argentina

Austria se hizo fuerte y venció a Jordania en el grupo de Argentina

Tras ser figura contra Argelia, Messi explicó por qué lloró en pleno partido: Pasé unos días difíciles

Tras ser figura contra Argelia, Messi explicó por qué lloró en pleno partido: "Pasé unos días difíciles"

“Fueron días complicados”: Lionel Messi reveló por qué lloró tras el primer gol con Argelia

“Fueron días complicados”: Lionel Messi reveló por qué lloró tras el primer gol con Argelia

Video: así fueron los tres goles de Lionel Messi en la goleada de la selección argentina contra Argelia

Video: así fueron los tres goles de Lionel Messi en la goleada de la selección argentina contra Argelia

“Leo” no se detiene: los récords que puede romper Messi después de su triplete contra Argelia

“Leo” no se detiene: los récords que puede romper Messi después de su triplete contra Argelia

¿Lloró después del gol? la emoción de Messi tras marcarle a Argelia en el debut de Argentina

¿Lloró después del gol? la emoción de Messi tras marcarle a Argelia en el debut de Argentina

Comentarios