Impuesto a las Ganancias: de cuánto será el mínimo no imponible a partir de julio de 2026

La cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, que grava los ingresos derivados del trabajo en relación de dependencia, jubilaciones, pensiones y los honorarios de directores de empresas o profesiones liberales, recibirá cambios que establecerán el nuevo piso por el cual los asalariados no deberán rendir cuentas a sus empleadores. Esta actualización se hará conforme a la normativa realizada el año pasado, en la cual se estableció un ajuste de escalas en función de la inflación del semestre anterior.