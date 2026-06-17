Impuesto a las Ganancias: de cuánto será el mínimo no imponible a partir de julio de 2026

Resumen para apurados
- El Gobierno argentino actualizará en julio de 2026 el mínimo no imponible de Ganancias según la inflación, elevando el piso salarial para tributar en la cuarta categoría.
- La medida responde al ajuste semestral. Con una inflación proyectada del 17%, el piso neto para un soltero sin hijos subirá de 2,49 millones de pesos a cerca de 2,9 millones.
- Este ajuste evitará que las subas salariales nominales aumenten la carga tributaria de los empleados, aliviando el impacto de la inflación en los ingresos de la clase media.
El Impuesto a las Ganancias, que en el último tiempo sufrió modificaciones por la disposición del Gobierno Nacional eximiendo a los alquileres (primera categoría) de sus afectaciones, recibirá una actualización semestral. En esta oportunidad, se espera que las escalas y deducciones de la cuarta categoría de esta carga fiscal se ajusten, lo que elevará el ingreso mínimo a partir del cual los trabajadores en relación de dependencia comienzan a tributar.
La cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, que grava los ingresos derivados del trabajo en relación de dependencia, jubilaciones, pensiones y los honorarios de directores de empresas o profesiones liberales, recibirá cambios que establecerán el nuevo piso por el cual los asalariados no deberán rendir cuentas a sus empleadores. Esta actualización se hará conforme a la normativa realizada el año pasado, en la cual se estableció un ajuste de escalas en función de la inflación del semestre anterior.
Proyecciones y nuevo mínimo no imponible
Para junio, el último mes del semestre fiscal, las proyecciones privadas estiman un índice de inflación en un número cercano al 2%. Con este dato, el acumulado del primer semestre se establecería en el orden del 16,5%/17%, lo que determinaría que el nuevo mínimo no imponible de la cuarta categoría suba a alrededor de los $2,9 millones en el caso de un trabajador soltero y sin hijos.
El porcentaje estimado por especialistas tributarios servirá como referencia para actualizar deducciones y escalas de impuestos, modificación que comenzará a regir para salarios percibidos desde el inicio del nuevo semestre, en julio. Para el actual período, el piso mensual para comenzar a pagar es de $2.490.037,88 netos, aproximadamente $3.000.046 brutos para personas sin cargas de familia. Con el ajuste, el bruto subiría a alrededor de $3,49 millones, según indicaron desde el medio Ámbito Financiero.
Las escalas estimadas para el nuevo semestre
El portal económico citado realizó una escala estimada de los pisos del Impuesto a las Ganancias, a la espera de la publicación oficial de la inflación de junio por parte del Indec:
- Soltero sin hijos: Bruto: $3.495.000 – Neto: $2.900.000
- Casado sin hijos: Bruto: $4.062.000 – Neto: $3.371.000
- Casado con dos hijos: Bruto: $4.644.000 – Neto: $3.847.000