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El Banco Mundial aprobó una garantía de U$S2.000 millones para la Argentina

La asistencia, otorgada junto con la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), permitirá respaldar un nuevo préstamo comercial y afrontar compromisos en moneda extranjera durante este año y 2027.

BANCO MUNDIAL. La entidad otorgó una garantía de U$S2.000 millones al país.
BANCO MUNDIAL. La entidad otorgó una garantía de U$S2.000 millones al país.
Hace 26 Min

Resumen para apurados

  • El Banco Mundial aprobó hoy una garantía de U$S2.000 millones para que Argentina afronte vencimientos de deuda en moneda extranjera durante este año y en 2027.
  • La garantía cubre el 95% de un nuevo préstamo comercial a seis años, lo que reducirá costos financieros en un contexto de baja del riesgo país y vencimientos inminentes.
  • Esta asistencia facilitará el regreso del país a los mercados de capitales, buscando impulsar la inversión privada, la infraestructura y la creación de empleo futuro.
Resumen generado con IA

El Banco Mundial y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) aprobaron un paquete de garantías por U$S2.000 millones para Argentina, una herramienta clave para afrontar los vencimientos en moneda extranjera que el Gobierno deberá enfrentar durante este año y en 2027.

La entidad financiera internacional destacó en un comunicado oficial que el objetivo de la operación es facilitar el regreso del país a los mercados internacionales de capitales. El anuncio se produce en un contexto marcado por la baja del riesgo país y las presiones del mercado para que el ministro de Economía, Luis Caputo, vuelva a emitir deuda en el exterior.

Según se informó, la ayuda garantizará el 95% de los pagos del servicio de la deuda de un nuevo préstamo comercial. De esta manera, se busca reducir los costos de financiamiento y fortalecer la gestión de la deuda pública.

“Esta innovadora estructura de garantías contribuye a facilitar el regreso del país a los mercados internacionales de capital, movilizando financiamiento en condiciones más accesibles, al tiempo que respalda reformas que impulsan la inversión privada, la productividad y la resiliencia a largo plazo”, explicó la vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra.

El paquete de garantías

Argentina obtuvo una garantía basada en políticas del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y otra de MIGA, con el objetivo de movilizar hasta U$S2.000 millones en préstamos comerciales. La iniciativa forma parte de una estrategia orientada a impulsar la creación de empleo, atraer inversiones en infraestructura y promover la inclusión financiera de pequeñas empresas.

Además, el préstamo comercial respaldado por las garantías tendrá un plazo de seis años y un período de gracia de tres años.

De acuerdo con lo informado por el Banco Mundial, las garantías del BIRF y de MIGA respaldarán acciones destinadas a movilizar capital privado para proyectos de infraestructura, fortalecer la competencia en distintos mercados y mejorar el clima de negocios para empresas de diferentes escalas.

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