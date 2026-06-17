Presentan un libro de altísimo valor para la historia de Tucumán

Presentan la novela "Intersticio"

En una casa atravesada por la enfermedad, una hija sostiene -como puede- lo que se desmorona. Entre rituales desesperados y una madre que se impone con belleza y control, incluso en la fragilidad, la narradora reconstruye una historia íntima donde el amor convive con el rechazo, la culpa y el enojo. Sobre esa premisa se desarrolla la historia de “Intersticio”, novela que Estefanía Aráoz Falcón presentará esta noche.