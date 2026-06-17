Presentan un libro de altísimo valor para la historia de Tucumán

Una obra fundamental focalizada en los estudios históricos realizados a lo largo de un siglo en la provincia ve la luz a partir de un esfuerzo conjunto del Instituto Superior de Estudios Sociales (Ises, Conicet-UNT) y de la editorial universitaria (Edunt). Se trata de “Historia, historiador, historiografía en Tucumán (1850-1950)”, libro que había quedado inédito a causa de la prematura muerte de su autor, Ramón Leoni Pinto.
“Es un texto valioso, sugerente, erudito”, consideró la historiadora María Celia Bravo, quien se encargará de presentarlo mañana a las 19 en el Centro Cultural Rougés (Laprida 31). Será un encuentro con entrada gratuita e incluirá una intervención musical a cargo de Daniel Robles.
“Se trata de una obra pionera que restituye el vacío sobre la historiografía tucumana, especialmente respecto a las primeras contribuciones realizadas durante el siglo XIX”, apuntó Bravo, autora a la vez del prólogo. Además, Patricia Fernández Murga elaboró un informe metodológico sobre la edición del libro, labor que compartió con Victoria Cohen Imach.
Leoni Pinto (1935-1998) fue una destacada figura de la cultura y de la academia en la segunda mitad del siglo XX. En 1985 se incorporó a la Academia Nacional de Historia y 10 años después obtuvo su Doctorado. En LA GACETA estuvo a cargo del Archivo, al que amplió y transformó notablemente. El Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de Filosofía y Letras (Inihlep) lleva su nombre.
Presentan la novela "Intersticio"
En una casa atravesada por la enfermedad, una hija sostiene -como puede- lo que se desmorona. Entre rituales desesperados y una madre que se impone con belleza y control, incluso en la fragilidad, la narradora reconstruye una historia íntima donde el amor convive con el rechazo, la culpa y el enojo. Sobre esa premisa se desarrolla la historia de “Intersticio”, novela que Estefanía Aráoz Falcón presentará esta noche.
La cita es a las 20 en el café de la librería Cúspide (avenida Aconquija 1.238, Yerba Buena), donde la autora charlará con la Doctora en Letras Isabel Aráoz. La actividad es gratuita, con inscripción previa al 381 365-2535.
Aráoz Falcón (Tucumán, 1983) había incursionado en las artes visuales, la docencia y la actuación, hasta que inició su camino en las letras. La escritora Camila Fabbri, con quien realizó tutorías, apuntó sobre “Instersticio”: “con imágenes cargadas de simbolismo, la autora logra construir una narración donde lo cotidiano se transforma en algo perturbador... Breve, intensa y profundamente sugestiva, esta es una historia que se siente antes de comprenderse”.